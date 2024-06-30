https://1prime.ru/20240630/bayden-849611478.html

Экс-кандидат в президенты США назвала Байдена сумасшедшим

Экс-кандидат в президенты США назвала Байдена сумасшедшим - 30.06.2024, ПРАЙМ

Экс-кандидат в президенты США назвала Байдена сумасшедшим

Проблемой для переизбрания президента США Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он сумасшедший, считает бывшая кандидат в президенты... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T14:59+0300

2024-06-30T14:59+0300

2024-06-30T15:00+0300

политика

сша

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Проблемой для переизбрания президента США Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он сумасшедший, считает бывшая кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард. "Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен", — заявила она в опубликованном на ее странице в соцсети Х видео. По мнению политика, "только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата". Габбард отметила, что у нынешнего главы Белого дома есть возможность запустить ядерное оружие. "Как мы могли даже подумать о том, что будет безопасно переизбрать этого человека?", — задалась она вопросом. Ранее Байден в ходе первых дебатов с бывшим президентом страны Дональдом Трампом выразил уверенность, что климатические изменения являются единственной угрозой существованию человечества и грубо обвинил своего оппонента в бездействии по этому вопросу. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20240629/bayden-849603065.html

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сша, джо байден, выборы в сша