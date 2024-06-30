https://1prime.ru/20240630/bayden-849611478.html
Экс-кандидат в президенты США назвала Байдена сумасшедшим
Экс-кандидат в президенты США назвала Байдена сумасшедшим - 30.06.2024, ПРАЙМ
Экс-кандидат в президенты США назвала Байдена сумасшедшим
Проблемой для переизбрания президента США Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он сумасшедший, считает бывшая кандидат в президенты... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T14:59+0300
2024-06-30T14:59+0300
2024-06-30T15:00+0300
политика
сша
джо байден
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/80/842548018_0:170:2380:1509_1920x0_80_0_0_5e6a82e5c1adb516995c2ac835ece0a5.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Проблемой для переизбрания президента США Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он сумасшедший, считает бывшая кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард. "Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен", — заявила она в опубликованном на ее странице в соцсети Х видео. По мнению политика, "только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата". Габбард отметила, что у нынешнего главы Белого дома есть возможность запустить ядерное оружие. "Как мы могли даже подумать о том, что будет безопасно переизбрать этого человека?", — задалась она вопросом. Ранее Байден в ходе первых дебатов с бывшим президентом страны Дональдом Трампом выразил уверенность, что климатические изменения являются единственной угрозой существованию человечества и грубо обвинил своего оппонента в бездействии по этому вопросу. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20240629/bayden-849603065.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/80/842548018_72:0:2309:1678_1920x0_80_0_0_1a2ea32ae96258bc9e1f90352e89dda8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
Экс-кандидат в президенты США назвала Байдена сумасшедшим
Габбард: проблемой Байдена является не только его возраст, но и сумасшествие
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Проблемой для переизбрания президента США Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он сумасшедший, считает бывшая кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард.
"Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен", — заявила она в опубликованном на ее странице в соцсети Х видео.
По мнению политика, "только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата".
Габбард отметила, что у нынешнего главы Белого дома есть возможность запустить ядерное оружие.
"Как мы могли даже подумать о том, что будет безопасно переизбрать этого человека?", — задалась она вопросом.
Ранее Байден в ходе первых дебатов с бывшим президентом страны Дональдом Трампом выразил уверенность, что климатические изменения являются единственной угрозой существованию человечества и грубо обвинил своего оппонента в бездействии по этому вопросу.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
СМИ раскрыли, кто может заставить Байдена выйти из президентской гонки