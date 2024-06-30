https://1prime.ru/20240630/bayden-849613630.html

Большинство американцев выступили за выход Байдена из президентской гонки

Большинство американцев выступили за выход Байдена из президентской гонки - 30.06.2024, ПРАЙМ

Большинство американцев выступили за выход Байдена из президентской гонки

Более 70% жителей США считают, что умственное состояние нынешнего главы Белого дома Джо Байдена не позволяет ему участвовать в борьбе за высший государственный... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T17:13+0300

2024-06-30T17:13+0300

2024-06-30T17:13+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 30 июн – ПРАЙМ. Более 70% жителей США считают, что умственное состояние нынешнего главы Белого дома Джо Байдена не позволяет ему участвовать в борьбе за высший государственный пост. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS. Исследование показало, что 72% опрошенных считают, что Байден не должен участвовать в президентской гонке. При этом 27% полагают, что ему следует продолжать борьбу. CBS также опубликовал результаты аналогичного опроса, который предшествовал состоявшимся в минувший четверг теледебатам между Байденом и его главным политическим оппонентом – экс-президентом Дональдом Трампом. Предыдущий опрос, проведенный 9 июня, показал, что 65% американцев считали, что Байдену не следует продолжать борьбу за переизбрание, а 35% указали, что следует. Отмечается, что в отношении Трампа мнения американцев разделились примерно поровну – 50% считает, что его умственное состояние позволяет ему продолжать гонку, а 49% — что не позволяет. Опрос проводился 28-29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов исследования составила примерно 4,2 процентных пункта.

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сша, джо байден, дональд трамп, выборы в сша