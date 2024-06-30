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Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50 - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50
Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50 - 30.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50
Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, сообщил портал "Автостат". | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T16:45+0300
2024-06-30T16:45+0300
экономика
авто
кроссовер
расходы
россияне
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, сообщил портал "Автостат".Отмечается, что такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно). Портал также подсчитал, что использования Belgee X50 обойдется в 15,4 тысячи рублей, а за каждый километр пробега придется платить 9,3 рубля.Кроссовер Belgee X50 представлен на рынке только в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим вместе с семиступенчатым "роботом".Belgee Х50 является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии.
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авто, кроссовер, расходы, россияне
Экономика, Авто, кроссовер, расходы, россияне
16:45 30.06.2024
 
Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50

Автостат: пять лет владения белорусским Belgee X50 обойдутся в 925 тысяч рублей

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, сообщил портал "Автостат".
Отмечается, что такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно).
Портал также подсчитал, что использования Belgee X50 обойдется в 15,4 тысячи рублей, а за каждый километр пробега придется платить 9,3 рубля.
Кроссовер Belgee X50 представлен на рынке только в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим вместе с семиступенчатым "роботом".
Belgee Х50 является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии.
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