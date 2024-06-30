https://1prime.ru/20240630/belgee-849613234.html

Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50

Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50 - 30.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50

Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, сообщил портал "Автостат". | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T16:45+0300

2024-06-30T16:45+0300

2024-06-30T16:45+0300

экономика

авто

кроссовер

расходы

россияне

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg

МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, сообщил портал "Автостат".Отмечается, что такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно). Портал также подсчитал, что использования Belgee X50 обойдется в 15,4 тысячи рублей, а за каждый километр пробега придется платить 9,3 рубля.Кроссовер Belgee X50 представлен на рынке только в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим вместе с семиступенчатым "роботом".Belgee Х50 является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии.

https://1prime.ru/20240614/parkovka--849166525.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, расходы, россияне