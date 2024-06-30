https://1prime.ru/20240630/belgee-849613234.html
Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50
Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50 - 30.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50
Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, сообщил портал "Автостат". | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T16:45+0300
2024-06-30T16:45+0300
2024-06-30T16:45+0300
экономика
авто
кроссовер
расходы
россияне
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, сообщил портал "Автостат".Отмечается, что такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно). Портал также подсчитал, что использования Belgee X50 обойдется в 15,4 тысячи рублей, а за каждый километр пробега придется платить 9,3 рубля.Кроссовер Belgee X50 представлен на рынке только в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим вместе с семиступенчатым "роботом".Belgee Х50 является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии.
https://1prime.ru/20240614/parkovka--849166525.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, кроссовер, расходы, россияне
Экономика, Авто, кроссовер, расходы, россияне
Раскрыта стоимость владения в России белорусским кроссовером Belgee X50
Автостат: пять лет владения белорусским Belgee X50 обойдутся в 925 тысяч рублей
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ.
Российским автолюбителям использование белорусского кроссовером Belgee X50 в течение пяти лет обойдется примерно в 925 тысяч рублей, сообщил портал "Автостат"
.
Отмечается, что такая сумма получится при условии, что пробег за эти годы достигнет 100 тысяч километров при эксплуатации машины в Москве и области. При этом нужно учитывать возраст и стаж автолюбителя (35 и 10 лет соответственно).
Портал также подсчитал, что использования Belgee X50 обойдется в 15,4 тысячи рублей, а за каждый километр пробега придется платить 9,3 рубля.
Кроссовер Belgee X50 представлен на рынке только в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим вместе с семиступенчатым "роботом".
Belgee Х50 является копией Geely Coolray и выпускается в Белоруссии.
ГАИ нашла способ штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке