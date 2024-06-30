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ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России

ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России - 30.06.2024, ПРАЙМ

ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России

Российские средства ПВО в течение ночи сбили 36 украинских БПЛА над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает МО... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T07:41+0300

2024-06-30T07:41+0300

2024-06-30T07:46+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 36 украинских БПЛА над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает МО России. В частности, в сообщении оборонного ведомства указывается: "Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей".

https://1prime.ru/20240628/bpla-849563504.html

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