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ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России
ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России - 30.06.2024, ПРАЙМ
ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России
Российские средства ПВО в течение ночи сбили 36 украинских БПЛА над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает МО... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T07:41+0300
2024-06-30T07:41+0300
2024-06-30T07:46+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 36 украинских БПЛА над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает МО России. В частности, в сообщении оборонного ведомства указывается: "Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России
МО РФ: ПВО за ночь уничтожила над шестью регионами России 36 украинских БПЛА
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 36 украинских БПЛА над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает МО России.
В частности, в сообщении оборонного ведомства указывается: "Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей".
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