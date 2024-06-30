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ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России - 30.06.2024, ПРАЙМ
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ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России
ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России - 30.06.2024, ПРАЙМ
ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России
Российские средства ПВО в течение ночи сбили 36 украинских БПЛА над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает МО... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T07:41+0300
2024-06-30T07:46+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 36 украинских БПЛА над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает МО России. В частности, в сообщении оборонного ведомства указывается: "Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
07:41 30.06.2024 (обновлено: 07:46 30.06.2024)
 
ПВО уничтожила за ночь 36 беспилотников над шестью регионами России

МО РФ: ПВО за ночь уничтожила над шестью регионами России 36 украинских БПЛА

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк#Зенитно-ракетный комплекс С-300
#Зенитно-ракетный комплекс С-300 - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 36 украинских БПЛА над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, передает МО России.
В частности, в сообщении оборонного ведомства указывается: "Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей".
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