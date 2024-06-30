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В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США - 30.06.2024, ПРАЙМ
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В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США
В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США - 30.06.2024, ПРАЙМ
В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США
В ДНР были найдены книги, оправдывающие украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Согласно выходным данным, эти книги были напечатаны на средства фонда... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T07:12+0300
2024-06-30T07:15+0300
днр
экстремизм
книги
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В ДНР были найдены книги, оправдывающие украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Согласно выходным данным, эти книги были напечатаны на средства фонда отставного полковника военной разведки США, который имеет украинское происхождение. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным "Цапля". "В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература… - рассказал "Цапля".По его словам, эти книги пытаются оправдать нацизм. При этом они были напечатаны до конфликта на майдане - в 2007 году при содействии фонда из Чикаго. Два тома книги про Шухевича напечатаны на деньги фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", который был основан в Чикаго Юлианом Кулясом. Примечательно, что Куляс после Второй мировой войны был членом подпольной молодежной организации, сотрудничавшей с ОУН*.*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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днр, экстремизм, книги
ДНР, экстремизм, книги
07:12 30.06.2024 (обновлено: 07:15 30.06.2024)
 
В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США

В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В ДНР были найдены книги, оправдывающие украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Согласно выходным данным, эти книги были напечатаны на средства фонда отставного полковника военной разведки США, который имеет украинское происхождение. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным "Цапля".
"В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература… - рассказал "Цапля".
По его словам, эти книги пытаются оправдать нацизм. При этом они были напечатаны до конфликта на майдане - в 2007 году при содействии фонда из Чикаго.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Вчера, 13:49
Два тома книги про Шухевича напечатаны на деньги фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", который был основан в Чикаго Юлианом Кулясом. Примечательно, что Куляс после Второй мировой войны был членом подпольной молодежной организации, сотрудничавшей с ОУН*.
*Запрещенная в РФ экстремистская организация
 
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