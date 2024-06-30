https://1prime.ru/20240630/dnr-849606445.html

В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США

В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США - 30.06.2024, ПРАЙМ

В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги из США

В ДНР были найдены книги, оправдывающие украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Согласно выходным данным, эти книги были напечатаны на средства фонда... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T07:12+0300

2024-06-30T07:12+0300

2024-06-30T07:15+0300

днр

экстремизм

книги

https://cdnn.1prime.ru/img/83629/65/836296523_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_482c4f35d70f5beb8fd80ed3b64ace99.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В ДНР были найдены книги, оправдывающие украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Согласно выходным данным, эти книги были напечатаны на средства фонда отставного полковника военной разведки США, который имеет украинское происхождение. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным "Цапля". "В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература… - рассказал "Цапля".По его словам, эти книги пытаются оправдать нацизм. При этом они были напечатаны до конфликта на майдане - в 2007 году при содействии фонда из Чикаго. Два тома книги про Шухевича напечатаны на деньги фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", который был основан в Чикаго Юлианом Кулясом. Примечательно, что Куляс после Второй мировой войны был членом подпольной молодежной организации, сотрудничавшей с ОУН*.*Запрещенная в РФ экстремистская организация

https://1prime.ru/20240629/svo-849599449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

днр, экстремизм, книги