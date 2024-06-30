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"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена
"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена - 30.06.2024, ПРАЙМ
"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена
Из-за уязвимости президентов Соединенных Штатов и Франции уязвимой оказалась и Европа. Ведь предвыборные дебаты в США и предстоящие выборы во французский... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T10:16+0300
2024-06-30T10:16+0300
2024-06-30T10:17+0300
политика
эммануэль макрон
джо байден
европа
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Из-за уязвимости президентов Соединенных Штатов и Франции уязвимой оказалась и Европа. Ведь предвыборные дебаты в США и предстоящие выборы во французский парламент воодушевили националистов, а они способны бросить вызов НАТО и подорвать оборону Украины. Такое мнение высказывается в публикации The New York Times.Как утверждается в статье, Соединенные Штаты и Франция являются столпами не только НАТО, но и обороны Украины, а вместе с тем - послевоенного устройства Европы. Сегодня же этим столпам противостоят националистические силы, которые, как считают авторы материала, могут пересмотреть международные обязательства и в итоге привести мир на неизвестную территорию.После откровенно провального выступления президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах неопределенность достигла пика не только в Соединенных Штатах, но и в "потрясенной и напуганной Франции", утверждается в публикации.При этом отмечается, что ставка Эммануэля Макрона на досрочные парламентские выборы может ослабить его позиции. Если в итоге выборов Макрон будет вынужден управлять Францией вместе с евроскептиками из партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", его смелые международные планы либо претерпят серьезные изменения, либо вообще так и останутся планами.
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эммануэль макрон, джо байден, европа
Политика, Эммануэль Макрон, Джо Байден, ЕВРОПА
"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена
NYT: из-за уязвимости Макрона и Байдена уязвимой оказалась и Европа
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ.
Из-за уязвимости президентов Соединенных Штатов и Франции уязвимой оказалась и Европа. Ведь предвыборные дебаты в США и предстоящие выборы во французский парламент воодушевили националистов, а они способны бросить вызов НАТО и подорвать оборону Украины. Такое мнение высказывается в публикации The New York Time
s.
Как утверждается в статье, Соединенные Штаты и Франция являются столпами не только НАТО, но и обороны Украины, а вместе с тем - послевоенного устройства Европы. Сегодня же этим столпам противостоят националистические силы, которые, как считают авторы материала, могут пересмотреть международные обязательства и в итоге привести мир на неизвестную территорию.
После откровенно провального выступления президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах неопределенность достигла пика не только в Соединенных Штатах, но и в "потрясенной и напуганной Франции", утверждается в публикации.
"Макрон дал задний ход". Пушков высказался о решении Франции по Украине
При этом отмечается, что ставка Эммануэля Макрона на досрочные парламентские выборы может ослабить его позиции. Если в итоге выборов Макрон будет вынужден управлять Францией вместе с евроскептиками из партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", его смелые международные планы либо претерпят серьезные изменения, либо вообще так и останутся планами.