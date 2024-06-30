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"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена - 30.06.2024, ПРАЙМ
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"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена
"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена - 30.06.2024, ПРАЙМ
"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена
Из-за уязвимости президентов Соединенных Штатов и Франции уязвимой оказалась и Европа. Ведь предвыборные дебаты в США и предстоящие выборы во французский... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T10:16+0300
2024-06-30T10:17+0300
политика
эммануэль макрон
джо байден
европа
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Из-за уязвимости президентов Соединенных Штатов и Франции уязвимой оказалась и Европа. Ведь предвыборные дебаты в США и предстоящие выборы во французский парламент воодушевили националистов, а они способны бросить вызов НАТО и подорвать оборону Украины. Такое мнение высказывается в публикации The New York Times.Как утверждается в статье, Соединенные Штаты и Франция являются столпами не только НАТО, но и обороны Украины, а вместе с тем - послевоенного устройства Европы. Сегодня же этим столпам противостоят националистические силы, которые, как считают авторы материала, могут пересмотреть международные обязательства и в итоге привести мир на неизвестную территорию.После откровенно провального выступления президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах неопределенность достигла пика не только в Соединенных Штатах, но и в "потрясенной и напуганной Франции", утверждается в публикации.При этом отмечается, что ставка Эммануэля Макрона на досрочные парламентские выборы может ослабить его позиции. Если в итоге выборов Макрон будет вынужден управлять Францией вместе с евроскептиками из партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", его смелые международные планы либо претерпят серьезные изменения, либо вообще так и останутся планами.
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эммануэль макрон, джо байден, европа
Политика, Эммануэль Макрон, Джо Байден, ЕВРОПА
10:16 30.06.2024 (обновлено: 10:17 30.06.2024)
 
"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена

NYT: из-за уязвимости Макрона и Байдена уязвимой оказалась и Европа

© Unsplash/Martin KrchnacekФлаг Евросоюза, Прага, Чехия
Флаг Евросоюза, Прага, Чехия
© Unsplash/Martin Krchnacek
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Из-за уязвимости президентов Соединенных Штатов и Франции уязвимой оказалась и Европа. Ведь предвыборные дебаты в США и предстоящие выборы во французский парламент воодушевили националистов, а они способны бросить вызов НАТО и подорвать оборону Украины. Такое мнение высказывается в публикации The New York Times.
Как утверждается в статье, Соединенные Штаты и Франция являются столпами не только НАТО, но и обороны Украины, а вместе с тем - послевоенного устройства Европы. Сегодня же этим столпам противостоят националистические силы, которые, как считают авторы материала, могут пересмотреть международные обязательства и в итоге привести мир на неизвестную территорию.

После откровенно провального выступления президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах неопределенность достигла пика не только в Соединенных Штатах, но и в "потрясенной и напуганной Франции", утверждается в публикации.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
"Макрон дал задний ход". Пушков высказался о решении Франции по Украине
25 июня, 15:41
При этом отмечается, что ставка Эммануэля Макрона на досрочные парламентские выборы может ослабить его позиции. Если в итоге выборов Макрон будет вынужден управлять Францией вместе с евроскептиками из партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", его смелые международные планы либо претерпят серьезные изменения, либо вообще так и останутся планами.
 
ПолитикаЭммануэль МакронДжо БайденЕВРОПА
 
 
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