https://1prime.ru/20240630/evropa-849608622.html

"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена

"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена - 30.06.2024, ПРАЙМ

"Сделали Европу уязвимой". New York Times обвинила Макрона и Байдена

Из-за уязвимости президентов Соединенных Штатов и Франции уязвимой оказалась и Европа. Ведь предвыборные дебаты в США и предстоящие выборы во французский... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T10:16+0300

2024-06-30T10:16+0300

2024-06-30T10:17+0300

политика

эммануэль макрон

джо байден

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/67/841256780_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_92dd1b4d3ca854a152af4e3d7d4f035a.jpg

МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Из-за уязвимости президентов Соединенных Штатов и Франции уязвимой оказалась и Европа. Ведь предвыборные дебаты в США и предстоящие выборы во французский парламент воодушевили националистов, а они способны бросить вызов НАТО и подорвать оборону Украины. Такое мнение высказывается в публикации The New York Times.Как утверждается в статье, Соединенные Штаты и Франция являются столпами не только НАТО, но и обороны Украины, а вместе с тем - послевоенного устройства Европы. Сегодня же этим столпам противостоят националистические силы, которые, как считают авторы материала, могут пересмотреть международные обязательства и в итоге привести мир на неизвестную территорию.После откровенно провального выступления президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах неопределенность достигла пика не только в Соединенных Штатах, но и в "потрясенной и напуганной Франции", утверждается в публикации.При этом отмечается, что ставка Эммануэля Макрона на досрочные парламентские выборы может ослабить его позиции. Если в итоге выборов Макрон будет вынужден управлять Францией вместе с евроскептиками из партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", его смелые международные планы либо претерпят серьезные изменения, либо вообще так и останутся планами.

https://1prime.ru/20240625/pushkov-849478895.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, джо байден, европа