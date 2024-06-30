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Названы крепкие европейские кроссоверы с пробегом за один миллион рублей

Названы крепкие европейские кроссоверы с пробегом за один миллион рублей - 30.06.2024, ПРАЙМ

Названы крепкие европейские кроссоверы с пробегом за один миллион рублей

На вторичном автомобильном рынке есть несколько моделей крепкого европейского кроссовера стоимостью в один миллион рублей, которым следует уделить внимание... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T21:32+0300

2024-06-30T21:32+0300

2024-06-30T21:32+0300

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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. На вторичном автомобильном рынке есть несколько моделей крепкого европейского кроссовера стоимостью в один миллион рублей, которым следует уделить внимание. Эксперты портала "Автовзгляд" выделили три достойных варианта.По их мнению, при выборе стоит обратить Renault Duster, являющийся неприхотливой и живучей машиной французского бренда, которую на протяжении долгих лет выпускали на бывшем московском заводе АЗЛК. Отмечается, что на вторичном рынке представлены в основном модели первого поколения после фейслифтинга. Причем можно приобрести как дизельные, так и бензиновые версии, которые произвели в период 2017–2019 годов. Их пробег составляет чуть больше 150 000 километров. Еще одним вариантом является Renault Kaptur, который также собирали на московском заводе Renault. Авто отличается более привлекательным внешним видом и улучшенной отделкой салона. На рынке также можно найти Kaptur 2017–2019 годов выпуска с пробегом чуть более 150 000 километров.Среди более престижных моделей эксперты выделили Volkswagen Tiguan, который собирали на калужском заводе автопроизводителя. По их мнению, модель считается из лучших в своем классе из-за отличных ездовых характеристик и высокого уровня комфорта и безопасности. На рынке за указанную выше сумму можно найти модели, выпущенные с 2011 по 2014 год.

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авто, кроссоверы, renault duster, volkswagen