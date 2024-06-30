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Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель
Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель - 30.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель
Российские военные взяли крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирова, звдействовав для этого подземный туннель,... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T19:06+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские военные взяли крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирова, звдействовав для этого подземный туннель, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр" скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более трех километров вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По данным ведомства, по туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания. "Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить", — заявили в Минобороны.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, СВО
19:06 30.06.2024
 
Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель

Минобороны: российские штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ в Кирово

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские военные взяли крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирова, звдействовав для этого подземный туннель, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр" скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более трех километров вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.
По данным ведомства, по туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.
"Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить", — заявили в Минобороны.
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Спецоперация на УкраинеВС РФВСУСВО
 
 
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