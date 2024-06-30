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Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель

Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель - 30.06.2024, ПРАЙМ

Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель

Российские военные взяли крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирова, звдействовав для этого подземный туннель,... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T19:06+0300

2024-06-30T19:06+0300

2024-06-30T19:06+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские военные взяли крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирова, звдействовав для этого подземный туннель, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр" скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более трех километров вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По данным ведомства, по туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания. "Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить", — заявили в Минобороны.

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