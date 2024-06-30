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Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен" - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен"
Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен" - 30.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен"
Российские войска ударили по базе украинского националистического батальона "Кракен", которая расположена в пригороде Харькова. Об этом сообщил РИА Новости... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T17:50+0300
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спецоперация на украине
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ДОНЕЦК, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска ударили по базе украинского националистического батальона "Кракен", которая расположена в пригороде Харькова. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "В 16.25 в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, был прилет. Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бендеровцы", — сказал Лебедев. Кроме того, он продемонстрировал фото, на которой виден столб черного дыма. Ранее на этой неделе подпольщик сообщал о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков нацбатальона "Кракен" в Николаевской области.
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вс рф, всу, удар
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, удар
17:50 30.06.2024 (обновлено: 17:51 30.06.2024)
 
Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен"

РИА Новости: ВС России нанесли удар по базе "Кракена" у Основянского озера

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска ударили по базе украинского националистического батальона "Кракен", которая расположена в пригороде Харькова. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"В 16.25 в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, был прилет. Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бендеровцы", — сказал Лебедев.
Кроме того, он продемонстрировал фото, на которой виден столб черного дыма.
Ранее на этой неделе подпольщик сообщал о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков нацбатальона "Кракен" в Николаевской области.
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