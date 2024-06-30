https://1prime.ru/20240630/udar-849614122.html

Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен"

Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен" - 30.06.2024, ПРАЙМ

Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен"

Российские войска ударили по базе украинского националистического батальона "Кракен", которая расположена в пригороде Харькова. Об этом сообщил РИА Новости... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T17:50+0300

2024-06-30T17:50+0300

2024-06-30T17:51+0300

спецоперация на украине

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ДОНЕЦК, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска ударили по базе украинского националистического батальона "Кракен", которая расположена в пригороде Харькова. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "В 16.25 в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, был прилет. Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бендеровцы", — сказал Лебедев. Кроме того, он продемонстрировал фото, на которой виден столб черного дыма. Ранее на этой неделе подпольщик сообщал о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков нацбатальона "Кракен" в Николаевской области.

https://1prime.ru/20240630/fab-849612502.html

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вс рф, всу, удар