https://1prime.ru/20240630/udar-849614122.html
Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен"
Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен" - 30.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен"
Российские войска ударили по базе украинского националистического батальона "Кракен", которая расположена в пригороде Харькова. Об этом сообщил РИА Новости... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T17:50+0300
2024-06-30T17:50+0300
2024-06-30T17:51+0300
спецоперация на украине
вс рф
всу
удар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска ударили по базе украинского националистического батальона "Кракен", которая расположена в пригороде Харькова. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "В 16.25 в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, был прилет. Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бендеровцы", — сказал Лебедев. Кроме того, он продемонстрировал фото, на которой виден столб черного дыма. Ранее на этой неделе подпольщик сообщал о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков нацбатальона "Кракен" в Николаевской области.
https://1prime.ru/20240630/fab-849612502.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс рф, всу, удар
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, удар
Российские войска нанесли удар по базе нацбатальона "Кракен"
РИА Новости: ВС России нанесли удар по базе "Кракена" у Основянского озера
ДОНЕЦК, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска ударили по базе украинского националистического батальона "Кракен", которая расположена в пригороде Харькова. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"В 16.25 в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, был прилет. Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бендеровцы", — сказал Лебедев.
Кроме того, он продемонстрировал фото, на которой виден столб черного дыма.
Ранее на этой неделе подпольщик сообщал о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков нацбатальона "Кракен" в Николаевской области.
"Результаты ужасают": на Западе сделали эмоциональное заявление о ФАБ-3000