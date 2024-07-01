https://1prime.ru/20240701/antifriz--849628276.html
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару - 01.07.2024, ПРАЙМ
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару
Антифриз предназначен для отвода избыточного тепла от работающего двигателя внутреннего сгорания. Портал Autonews разобрался в том, что означает выражение... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:14+0300
2024-07-01T12:14+0300
2024-07-01T12:14+0300
авто
ремонт
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_0:135:3224:1949_1920x0_80_0_0_9923bd2eddc251e3fa9bced3fccf8abf.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Антифриз предназначен для отвода избыточного тепла от работающего двигателя внутреннего сгорания. Портал Autonews разобрался в том, что означает выражение "двигатель закипел", в чем опасность такой ситуации и как ее не допускать.Такая жидкость сохраняет текучесть даже в морозы, но, как и вода, закипает при более высоких температурах. Наиболее частые для этого причины: заклинивание термостата в положении, отказ помпы системы охлаждения, утечка в системе охлаждения. Пар из-под капота — самый явный сигнал закипания. В этот момент категорически нельзя лить на горячий двигатель холодную воду, наполнять неостывший двигатель антифризом, открывать крышку радиатора. Предотвратить закипание можно, если: не перегружать автомобиль, соблюдать регламент замены, использовать качественный антифриз.
https://1prime.ru/20240626/avto-849482363.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_7d98ea2bd3ed18b66f9c8252e79e301d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ремонт
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару
Autonews назвал запрещенные действия при кипящем в жару антифризе
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Антифриз предназначен для отвода избыточного тепла от работающего двигателя внутреннего сгорания. Портал Autonews
разобрался в том, что означает выражение "двигатель закипел", в чем опасность такой ситуации и как ее не допускать.
Такая жидкость сохраняет текучесть даже в морозы, но, как и вода, закипает при более высоких температурах. Наиболее частые для этого причины: заклинивание термостата в положении, отказ помпы системы охлаждения, утечка в системе охлаждения.
Пар из-под капота — самый явный сигнал закипания. В этот момент категорически нельзя лить на горячий двигатель холодную воду, наполнять неостывший двигатель антифризом, открывать крышку радиатора. Предотвратить закипание можно, если: не перегружать автомобиль, соблюдать регламент замены, использовать качественный антифриз.
Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали