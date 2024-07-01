Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/antifriz--849628276.html
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару - 01.07.2024, ПРАЙМ
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару
Антифриз предназначен для отвода избыточного тепла от работающего двигателя внутреннего сгорания. Портал Autonews разобрался в том, что означает выражение... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:14+0300
2024-07-01T12:14+0300
авто
ремонт
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_0:135:3224:1949_1920x0_80_0_0_9923bd2eddc251e3fa9bced3fccf8abf.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Антифриз предназначен для отвода избыточного тепла от работающего двигателя внутреннего сгорания. Портал Autonews разобрался в том, что означает выражение "двигатель закипел", в чем опасность такой ситуации и как ее не допускать.Такая жидкость сохраняет текучесть даже в морозы, но, как и вода, закипает при более высоких температурах. Наиболее частые для этого причины: заклинивание термостата в положении, отказ помпы системы охлаждения, утечка в системе охлаждения. Пар из-под капота — самый явный сигнал закипания. В этот момент категорически нельзя лить на горячий двигатель холодную воду, наполнять неостывший двигатель антифризом, открывать крышку радиатора. Предотвратить закипание можно, если: не перегружать автомобиль, соблюдать регламент замены, использовать качественный антифриз.
https://1prime.ru/20240626/avto-849482363.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_7d98ea2bd3ed18b66f9c8252e79e301d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, ремонт
Авто, ремонт
12:14 01.07.2024
 
Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару

Autonews назвал запрещенные действия при кипящем в жару антифризе

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗавод по производству автомобилей Renault
Завод по производству автомобилей Renault - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Антифриз предназначен для отвода избыточного тепла от работающего двигателя внутреннего сгорания. Портал Autonews разобрался в том, что означает выражение "двигатель закипел", в чем опасность такой ситуации и как ее не допускать.
Такая жидкость сохраняет текучесть даже в морозы, но, как и вода, закипает при более высоких температурах. Наиболее частые для этого причины: заклинивание термостата в положении, отказ помпы системы охлаждения, утечка в системе охлаждения.
Пар из-под капота — самый явный сигнал закипания. В этот момент категорически нельзя лить на горячий двигатель холодную воду, наполнять неостывший двигатель антифризом, открывать крышку радиатора. Предотвратить закипание можно, если: не перегружать автомобиль, соблюдать регламент замены, использовать качественный антифриз.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали
26 июня, 03:03
 
Авторемонт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала