https://1prime.ru/20240701/antifriz--849628276.html

Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару

Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару - 01.07.2024, ПРАЙМ

Названы запрещенные действия при "кипящем двигателе" в жару

Антифриз предназначен для отвода избыточного тепла от работающего двигателя внутреннего сгорания. Портал Autonews разобрался в том, что означает выражение... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:14+0300

2024-07-01T12:14+0300

2024-07-01T12:14+0300

авто

ремонт

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Антифриз предназначен для отвода избыточного тепла от работающего двигателя внутреннего сгорания. Портал Autonews разобрался в том, что означает выражение "двигатель закипел", в чем опасность такой ситуации и как ее не допускать.Такая жидкость сохраняет текучесть даже в морозы, но, как и вода, закипает при более высоких температурах. Наиболее частые для этого причины: заклинивание термостата в положении, отказ помпы системы охлаждения, утечка в системе охлаждения. Пар из-под капота — самый явный сигнал закипания. В этот момент категорически нельзя лить на горячий двигатель холодную воду, наполнять неостывший двигатель антифризом, открывать крышку радиатора. Предотвратить закипание можно, если: не перегружать автомобиль, соблюдать регламент замены, использовать качественный антифриз.

https://1prime.ru/20240626/avto-849482363.html

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авто, ремонт