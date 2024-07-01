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"Убийца" роскошных внедорожников от Land Rover получил безумный ценник - 01.07.2024, ПРАЙМ
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"Убийца" роскошных внедорожников от Land Rover получил безумный ценник
"Убийца" роскошных внедорожников от Land Rover получил безумный ценник - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Убийца" роскошных внедорожников от Land Rover получил безумный ценник
Land Rover готовится к запуску своей последней модели Defender под названием OCTA, стоимость которой достигнет 32,35 миллиона рублей, передает портал 32cars.ru. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:31+0300
2024-07-01T11:31+0300
авто
land rover
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Land Rover готовится к запуску своей последней модели Defender под названием OCTA, стоимость которой достигнет 32,35 миллиона рублей, передает портал 32cars.ru.Отмечается, что новая модель обещает стать фаворитом на рынке благодаря своим впечатляющим характеристикам и дизайну. Автомобиль прошел три года интенсивных испытаний в экстремальных условиях и готов завоевать сердца поклонников с помощью мощного двигателя.Тем не менее, настоящей сенсацией стала высокая цена нового Defender OCTA - около 350 тысяч евро, что на 100 тысяч евро дороже конкурента Mercedes-AMG G 63.На предстоящем Фестивале скорости в Гудвуде будет возможность оформить предзаказ на ограниченную серию первого года выпуска. Поклонники внедорожника ожидают официального выхода на рынок и надеются, что цена оправдает себя.
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авто, land rover
Авто, Land Rover
11:31 01.07.2024
 
"Убийца" роскошных внедорожников от Land Rover получил безумный ценник

32cars.ru: "убийца" внедорожников от Land Rover будет стоить больше 30 миллионов

Land Rover лого
Land Rover лого
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Land Rover готовится к запуску своей последней модели Defender под названием OCTA, стоимость которой достигнет 32,35 миллиона рублей, передает портал 32cars.ru.
Отмечается, что новая модель обещает стать фаворитом на рынке благодаря своим впечатляющим характеристикам и дизайну. Автомобиль прошел три года интенсивных испытаний в экстремальных условиях и готов завоевать сердца поклонников с помощью мощного двигателя.
Тем не менее, настоящей сенсацией стала высокая цена нового Defender OCTA - около 350 тысяч евро, что на 100 тысяч евро дороже конкурента Mercedes-AMG G 63.
На предстоящем Фестивале скорости в Гудвуде будет возможность оформить предзаказ на ограниченную серию первого года выпуска. Поклонники внедорожника ожидают официального выхода на рынок и надеются, что цена оправдает себя.
%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию
27 июня, 17:47
 
АвтоLand Rover
 
 
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