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"Убийца" роскошных внедорожников от Land Rover получил безумный ценник

"Убийца" роскошных внедорожников от Land Rover получил безумный ценник - 01.07.2024, ПРАЙМ

"Убийца" роскошных внедорожников от Land Rover получил безумный ценник

Land Rover готовится к запуску своей последней модели Defender под названием OCTA, стоимость которой достигнет 32,35 миллиона рублей, передает портал 32cars.ru. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:31+0300

2024-07-01T11:31+0300

2024-07-01T11:31+0300

авто

land rover

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Land Rover готовится к запуску своей последней модели Defender под названием OCTA, стоимость которой достигнет 32,35 миллиона рублей, передает портал 32cars.ru.Отмечается, что новая модель обещает стать фаворитом на рынке благодаря своим впечатляющим характеристикам и дизайну. Автомобиль прошел три года интенсивных испытаний в экстремальных условиях и готов завоевать сердца поклонников с помощью мощного двигателя.Тем не менее, настоящей сенсацией стала высокая цена нового Defender OCTA - около 350 тысяч евро, что на 100 тысяч евро дороже конкурента Mercedes-AMG G 63.На предстоящем Фестивале скорости в Гудвуде будет возможность оформить предзаказ на ограниченную серию первого года выпуска. Поклонники внедорожника ожидают официального выхода на рынок и надеются, что цена оправдает себя.

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авто, land rover