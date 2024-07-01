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Россиянам раскрыли секрет правильной работы кондиционера в автомобиле
Россиянам раскрыли секрет правильной работы кондиционера в автомобиле - 01.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам раскрыли секрет правильной работы кондиционера в автомобиле
Многие простые элементы интерьера в совеременных автомобилях играют ключевую роль в обеспечении комфорта и безопасности, в том числе "загадочная металлическая... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:03+0300
2024-07-01T13:03+0300
2024-07-01T13:03+0300
авто
россия
кондиционеры
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Многие простые элементы интерьера в совеременных автомобилях играют ключевую роль в обеспечении комфорта и безопасности, в том числе "загадочная металлическая решетка". Об этом говорится в публикации на портале SpeedMe."Многие водители ошибочно принимают эту решетку за специальный участок для хранения монет, банковских карт или других мелочей, необходимых для оплаты парковки", - отмечает автор текста.При этом, подчеркнул он, этот элемент является неотъемлемой частью системы кондиционирования воздуха в автомобиле. Автор поясняет, что за решеткой находится датчик, который передает данные о температуре в салоне на систему управления кондиционером.Как добавляется в публикации, датчик также может распологаться возле зеркала заднего вида, либо по всему салону."Закрытие или блокирование решетки, за которой находится датчик, может серьезно повлиять на работу кондиционера", - заключает автор.
https://1prime.ru/20240601/konditsionery-848727494.html
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авто, россия, кондиционеры
Авто, РОССИЯ, Кондиционеры
Россиянам раскрыли секрет правильной работы кондиционера в автомобиле
SpeedMe: водителям в России раскрыли секрет правильной работы кондиционера в автомобиле
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Многие простые элементы интерьера в совеременных автомобилях играют ключевую роль в обеспечении комфорта и безопасности, в том числе "загадочная металлическая решетка". Об этом говорится в публикации на портале SpeedMe
.
"Многие водители ошибочно принимают эту решетку за специальный участок для хранения монет, банковских карт или других мелочей, необходимых для оплаты парковки", - отмечает автор текста.
При этом, подчеркнул он, этот элемент является неотъемлемой частью системы кондиционирования воздуха в автомобиле. Автор поясняет, что за решеткой находится датчик, который передает данные о температуре в салоне на систему управления кондиционером.
Как добавляется в публикации, датчик также может распологаться возле зеркала заднего вида, либо по всему салону.
"Закрытие или блокирование решетки, за которой находится датчик, может серьезно повлиять на работу кондиционера", - заключает автор.
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