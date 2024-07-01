https://1prime.ru/20240701/avto-849629892.html

Россиянам раскрыли секрет правильной работы кондиционера в автомобиле

Россиянам раскрыли секрет правильной работы кондиционера в автомобиле - 01.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам раскрыли секрет правильной работы кондиционера в автомобиле

Многие простые элементы интерьера в совеременных автомобилях играют ключевую роль в обеспечении комфорта и безопасности, в том числе "загадочная металлическая... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T13:03+0300

2024-07-01T13:03+0300

2024-07-01T13:03+0300

авто

россия

кондиционеры

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Многие простые элементы интерьера в совеременных автомобилях играют ключевую роль в обеспечении комфорта и безопасности, в том числе "загадочная металлическая решетка". Об этом говорится в публикации на портале SpeedMe."Многие водители ошибочно принимают эту решетку за специальный участок для хранения монет, банковских карт или других мелочей, необходимых для оплаты парковки", - отмечает автор текста.При этом, подчеркнул он, этот элемент является неотъемлемой частью системы кондиционирования воздуха в автомобиле. Автор поясняет, что за решеткой находится датчик, который передает данные о температуре в салоне на систему управления кондиционером.Как добавляется в публикации, датчик также может распологаться возле зеркала заднего вида, либо по всему салону."Закрытие или блокирование решетки, за которой находится датчик, может серьезно повлиять на работу кондиционера", - заключает автор.

https://1prime.ru/20240601/konditsionery-848727494.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, кондиционеры