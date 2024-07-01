https://1prime.ru/20240701/avto-849635093.html

Belgee объявил цены на модель X70 в России

Belgee объявил цены на модель X70 в России - 01.07.2024, ПРАЙМ

Belgee объявил цены на модель X70 в России

Белорусский автомобильный бренд Belgee назвал российские цены на кроссовер X70, пишет Autonews со ссылкой на сообщение на сайте бренда. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:19+0300

2024-07-01T15:19+0300

2024-07-01T15:19+0300

россия

авто

кроссовер

белоруссия

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Белорусский автомобильный бренд Belgee назвал российские цены на кроссовер X70, пишет Autonews со ссылкой на сообщение на сайте бренда.Стоимость автомобиля Belgee X70 в базовой комплектации Active с передним приводом составляет 2,6 миллиона рублей. За версию Style с тем же типом привода придётся заплатить 2,72 миллиона рублей. В Белоруссии цены на эту модель начинаются от 77 640 белорусских рублей, что примерно равно 2,1 миллиона российских рублей.Belgee X70 с полным приводом в комплектациях Prestige и Prestige+ стоит 3,094 миллиона и 3,2 миллиона рублей соответственно.Сборка китайских машин в Белоруссии имеет очень хорошие перспективы, как по локализации, так и по дальнейшей трансформации заимствованных технологий в свои, на фоне активно развивающихся машиностроительных производственных мощностей республики, отмечали ранее эксперты "Прайма".

https://1prime.ru/20240618/belgee--849263266.html

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россия, авто, кроссовер, белоруссия