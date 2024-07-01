Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/avtodor-849638270.html
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов - 01.07.2024, ПРАЙМ
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов
Трафик на платных трассах "Автодора", включая данные как по легковым, так и по грузовым автомобилям, вырос в первом полугодии на 13-14% к аналогичному периоду... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:05+0300
2024-07-01T17:05+0300
трафик
россия
авто
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/12/840561237_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_aee4606427d21c69ad749632f4ed4d69.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Трафик на платных трассах "Автодора", включая данные как по легковым, так и по грузовым автомобилям, вырос в первом полугодии на 13-14% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. "Трафик везде на сегодняшних трассах растет. Прошлый год к этому - 13-14%, причем грузовики растут больше, чем легковые автомобили. По итогам за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет и трафик все время увеличивается", - сказал он в кулуарах форума "Строим Россию". "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/12/840561237_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_cac02c10f961652f0ca5e18247277700.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
трафик, россия, авто, автодор
трафик, РОССИЯ, Авто, Автодор
17:05 01.07.2024
 
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов

Петушенко: трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14% в первом полугодии

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМост
Мост - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Трафик на платных трассах "Автодора", включая данные как по легковым, так и по грузовым автомобилям, вырос в первом полугодии на 13-14% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"Трафик везде на сегодняшних трассах растет. Прошлый год к этому - 13-14%, причем грузовики растут больше, чем легковые автомобили. По итогам за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет и трафик все время увеличивается", - сказал он в кулуарах форума "Строим Россию".
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
 
трафикРОССИЯАвтоАвтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала