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Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов - 01.07.2024, ПРАЙМ
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов
Трафик на платных трассах "Автодора", включая данные как по легковым, так и по грузовым автомобилям, вырос в первом полугодии на 13-14% к аналогичному периоду... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:05+0300
2024-07-01T17:05+0300
2024-07-01T17:05+0300
трафик
россия
авто
автодор
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Трафик на платных трассах "Автодора", включая данные как по легковым, так и по грузовым автомобилям, вырос в первом полугодии на 13-14% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. "Трафик везде на сегодняшних трассах растет. Прошлый год к этому - 13-14%, причем грузовики растут больше, чем легковые автомобили. По итогам за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет и трафик все время увеличивается", - сказал он в кулуарах форума "Строим Россию". "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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трафик, россия, авто, автодор
трафик, РОССИЯ, Авто, Автодор
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов
Петушенко: трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14% в первом полугодии
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Трафик на платных трассах "Автодора", включая данные как по легковым, так и по грузовым автомобилям, вырос в первом полугодии на 13-14% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"Трафик везде на сегодняшних трассах растет. Прошлый год к этому - 13-14%, причем грузовики растут больше, чем легковые автомобили. По итогам за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет и трафик все время увеличивается", - сказал он в кулуарах форума "Строим Россию".
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.