Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны самые дешевые в обслуживании китайские машины - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/avtorynok-849626328.html
Стали известны самые дешевые в обслуживании китайские машины
Стали известны самые дешевые в обслуживании китайские машины - 01.07.2024, ПРАЙМ
Стали известны самые дешевые в обслуживании китайские машины
Самыми экономичными по ремонту и обслуживанию автомобилями в России стали машины Haval, Chery и Geely, о чем рассказал портал rg.ru со ссылкой на данные... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:41+0300
2024-07-01T11:41+0300
россия
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Самыми экономичными по ремонту и обслуживанию автомобилями в России стали машины Haval, Chery и Geely, о чем рассказал портал rg.ru со ссылкой на данные международной сети автосервисов Fit Service.Как рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова, средняя стоимость за обслуживание этих трех автомобилей равна порядка семи тысячам рублей. По ее словам, это обусловлено высокой активностью этой марки на российском рынке.Более того, в компании рассказали, что по частоте визитов в сервис по итогам почти полугода 2024 года лидеров стали машины Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7. Пятерку замкнули Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.Отмечается, что средняя цена ремонта Haval в январе-мае текущего года составил 6,8 тысячи рублей, для Chery — 6,9 тысячи рублей, для Geely — 7,1 тысячи рублей. Для автомобилей марки Lifan средний чек за визит в сервис превысил девять тысяч рублей, а для Great Wall — 15,7 тысячи рублей.
https://1prime.ru/20240628/perekupy-849577290.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
11:41 01.07.2024
 
Стали известны самые дешевые в обслуживании китайские машины

Fit Service назвал самые дорогие и дешевые в обслуживании автомобили из КНР

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Самыми экономичными по ремонту и обслуживанию автомобилями в России стали машины Haval, Chery и Geely, о чем рассказал портал rg.ru со ссылкой на данные международной сети автосервисов Fit Service.
Как рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова, средняя стоимость за обслуживание этих трех автомобилей равна порядка семи тысячам рублей. По ее словам, это обусловлено высокой активностью этой марки на российском рынке.
Более того, в компании рассказали, что по частоте визитов в сервис по итогам почти полугода 2024 года лидеров стали машины Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7. Пятерку замкнули Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.
Отмечается, что средняя цена ремонта Haval в январе-мае текущего года составил 6,8 тысячи рублей, для Chery — 6,9 тысячи рублей, для Geely — 7,1 тысячи рублей. Для автомобилей марки Lifan средний чек за визит в сервис превысил девять тысяч рублей, а для Great Wall — 15,7 тысячи рублей.
Автомобиль Solaris - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Автоэксперт назвал топ-5 автомобилей, которые больше всего любят перекупы
28 июня, 14:41
 
РОССИЯавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала