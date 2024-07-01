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Стали известны самые дешевые в обслуживании китайские машины

Стали известны самые дешевые в обслуживании китайские машины - 01.07.2024, ПРАЙМ

Стали известны самые дешевые в обслуживании китайские машины

Самыми экономичными по ремонту и обслуживанию автомобилями в России стали машины Haval, Chery и Geely, о чем рассказал портал rg.ru со ссылкой на данные... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:41+0300

2024-07-01T11:41+0300

2024-07-01T11:41+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Самыми экономичными по ремонту и обслуживанию автомобилями в России стали машины Haval, Chery и Geely, о чем рассказал портал rg.ru со ссылкой на данные международной сети автосервисов Fit Service.Как рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова, средняя стоимость за обслуживание этих трех автомобилей равна порядка семи тысячам рублей. По ее словам, это обусловлено высокой активностью этой марки на российском рынке.Более того, в компании рассказали, что по частоте визитов в сервис по итогам почти полугода 2024 года лидеров стали машины Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7. Пятерку замкнули Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.Отмечается, что средняя цена ремонта Haval в январе-мае текущего года составил 6,8 тысячи рублей, для Chery — 6,9 тысячи рублей, для Geely — 7,1 тысячи рублей. Для автомобилей марки Lifan средний чек за визит в сервис превысил девять тысяч рублей, а для Great Wall — 15,7 тысячи рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф