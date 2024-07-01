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Семья Байдена нашла виновного его в провале на дебатах с Трампом, пишет СМИ - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Семья Байдена нашла виновного его в провале на дебатах с Трампом, пишет СМИ
Семья Байдена нашла виновного его в провале на дебатах с Трампом, пишет СМИ - 01.07.2024, ПРАЙМ
Семья Байдена нашла виновного его в провале на дебатах с Трампом, пишет СМИ
Семья действующего главы Белого дома Джо Байдена возлагает ответственность за его провал на дебатах с кандидатом Дональдом Трампом на его советников. Об этом... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T06:39+0300
2024-07-01T06:39+0300
сша
джо байден
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Семья действующего главы Белого дома Джо Байдена возлагает ответственность за его провал на дебатах с кандидатом Дональдом Трампом на его советников. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три анонимных источника."Члены семьи Джо Байдена в закрытой беседе раскритиковали его высокопоставленных советников... обвинив их в провале президента на теледебатах... и призвав Байдена уволить или понизить их", - говорится в материале. Как рассказали собесетники издания, семья Байдена обвиняет советников президента в трех неудачах: неспособность президента США "перейти в наступление", его концентрацию на защите проделанной работы вместо освещения планов на второй президентский срок, а также общую переутомленность. Газета также пишет, что на текущий момент неизвестно, прислушается ли Байден к членам семьи и примет ли он меры в отношении своих советников. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
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сша, джо байден
США, Джо Байден
06:39 01.07.2024
 
Семья Байдена нашла виновного его в провале на дебатах с Трампом, пишет СМИ

Politico: семья Байдена винит его советников в провале на дебатах с Трампом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Семья действующего главы Белого дома Джо Байдена возлагает ответственность за его провал на дебатах с кандидатом Дональдом Трампом на его советников. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три анонимных источника.
"Члены семьи Джо Байдена в закрытой беседе раскритиковали его высокопоставленных советников... обвинив их в провале президента на теледебатах... и призвав Байдена уволить или понизить их", - говорится в материале.
Как рассказали собесетники издания, семья Байдена обвиняет советников президента в трех неудачах: неспособность президента США "перейти в наступление", его концентрацию на защите проделанной работы вместо освещения планов на второй президентский срок, а также общую переутомленность.
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Газета также пишет, что на текущий момент неизвестно, прислушается ли Байден к членам семьи и примет ли он меры в отношении своих советников.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
 
СШАДжо Байден
 
 
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