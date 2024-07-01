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Все, кроме маразма. В США перечислили "очевидные" причины провала Байдена
Все, кроме маразма. В США перечислили "очевидные" причины провала Байдена - 01.07.2024, ПРАЙМ
Все, кроме маразма. В США перечислили "очевидные" причины провала Байдена
Ответственность за провал президента США Джо Байдена на дебатах возложили на все, что угодно, но не на маразм. Об этом написал в соцсети Х американский... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:00+0300
2024-07-01T15:00+0300
2024-07-01T15:00+0300
политика
джеффри сакс
джо байден
дебаты
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ответственность за провал президента США Джо Байдена на дебатах возложили на все, что угодно, но не на маразм. Об этом написал в соцсети Х американский миллиардер Джеффри Сакс.Дебаты между Байденом и его оппонентом Дональдом Трампом состоялись в ночь на пятницу, организатором выступил телеканал CNN. Как писали СМИ, глава Белого дома запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Позднее газета Politico писала, что семья Байдена обвинила в провальных дебатах его советников."Ответственность за выступление Байдена на дебатах лежит на советниках его (предвыборной - ред.) кампании, некорректной проверке фактов модераторами, ракурсе съемки и гриме, позднем времени (проведения дебатов - ред.), слишком тщательной подготовке, таланте противника лгать в противовес его собственной честности. Вина не лежит на старческом маразме", - прокомментировал сообщения Сакс.Он добавил, что в неудачном выступлении действующего американского лидера виноваты также простуда, заикание и неправильная сторона сцены.
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джеффри сакс, джо байден, дебаты
Политика, Джеффри Сакс, Джо Байден, дебаты
Все, кроме маразма. В США перечислили "очевидные" причины провала Байдена
Миллиардер Сакс: неудачу Байдена на дебатах связывают со всем, кроме маразма
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Ответственность за провал президента США Джо Байдена на дебатах возложили на все, что угодно, но не на маразм. Об этом написал в соцсети Х
американский миллиардер Джеффри Сакс.
Дебаты между Байденом и его оппонентом Дональдом Трампом состоялись в ночь на пятницу, организатором выступил телеканал CNN. Как писали СМИ, глава Белого дома запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Позднее газета Politico писала, что семья Байдена обвинила в провальных дебатах его советников.
"Ответственность за выступление Байдена на дебатах лежит на советниках его (предвыборной - ред.) кампании, некорректной проверке фактов модераторами, ракурсе съемки и гриме, позднем времени (проведения дебатов - ред.), слишком тщательной подготовке, таланте противника лгать в противовес его собственной честности. Вина не лежит на старческом маразме", - прокомментировал сообщения Сакс.
Он добавил, что в неудачном выступлении действующего американского лидера виноваты также простуда, заикание и неправильная сторона сцены.
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