https://1prime.ru/20240701/bayden-849634603.html

Все, кроме маразма. В США перечислили "очевидные" причины провала Байдена

Все, кроме маразма. В США перечислили "очевидные" причины провала Байдена - 01.07.2024, ПРАЙМ

Все, кроме маразма. В США перечислили "очевидные" причины провала Байдена

Ответственность за провал президента США Джо Байдена на дебатах возложили на все, что угодно, но не на маразм. Об этом написал в соцсети Х американский... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:00+0300

2024-07-01T15:00+0300

2024-07-01T15:00+0300

политика

джеффри сакс

джо байден

дебаты

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/38/842553831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d1d8c3c4c455d4028015734d7eb034c.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ответственность за провал президента США Джо Байдена на дебатах возложили на все, что угодно, но не на маразм. Об этом написал в соцсети Х американский миллиардер Джеффри Сакс.Дебаты между Байденом и его оппонентом Дональдом Трампом состоялись в ночь на пятницу, организатором выступил телеканал CNN. Как писали СМИ, глава Белого дома запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Позднее газета Politico писала, что семья Байдена обвинила в провальных дебатах его советников."Ответственность за выступление Байдена на дебатах лежит на советниках его (предвыборной - ред.) кампании, некорректной проверке фактов модераторами, ракурсе съемки и гриме, позднем времени (проведения дебатов - ред.), слишком тщательной подготовке, таланте противника лгать в противовес его собственной честности. Вина не лежит на старческом маразме", - прокомментировал сообщения Сакс.Он добавил, что в неудачном выступлении действующего американского лидера виноваты также простуда, заикание и неправильная сторона сцены.

https://1prime.ru/20240701/volodin-849619892.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джеффри сакс, джо байден, дебаты