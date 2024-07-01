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Малые ракетные корабли получат защиту машинного отделения от морских дронов

Малые ракетные корабли получат защиту машинного отделения от морских дронов - 01.07.2024, ПРАЙМ

Малые ракетные корабли получат защиту машинного отделения от морских дронов

Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все четыре флота ВМФ РФ, будут строиться, учитывая опыт СВО, с дополнительной защитой машинного... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T10:09+0300

2024-07-01T10:09+0300

2024-07-01T10:17+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все четыре флота ВМФ РФ, будут строиться, учитывая опыт СВО, с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. "Супостат понимает, что его основная задача - сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля… И мы сделаем дополнительную защит", - сказал Мистахов. Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, отметил Мистахов.Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. Ранее "Ак Барс" рассматривал возможность вооружения МРК только ЗРПК "Панцирь" вместо АК-630."Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удалённом расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (АК-630-М2 "Дуэт" - ред.)", - сказал Мистахов.Он отметил, что на сегодняшний день "Панцирь-МЕ" прошёл испытания, показал очень хорошие результаты, но продолжаются работы по его улучшению."Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и "Панцирь", и "Дуэт", - сказал гендиректор "Ак Барса".Полностью интервью Мистахова будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00.

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