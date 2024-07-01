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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 2 июля - 01.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 2 июля
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 2 июля - 01.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 2 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 22,63 копейки, до 11,8019 рубля, курс доллара вырос на 1,5492 рубля, до 87,2972... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:19+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 22,63 копейки, до 11,8019 рубля, курс доллара вырос на 1,5492 рубля, до 87,2972 рубля, евро - на 1,5398 рубля, до 93,9582 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, юань, рубль, доллар, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, юань, рубль, доллар, евро
17:19 01.07.2024 (обновлено: 17:35 01.07.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 2 июля

Официальный курс юаня на вторник - 11,8 руб, доллара - 87,3 руб, евро - 93,96 руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 22,63 копейки, до 11,8019 рубля, курс доллара вырос на 1,5492 рубля, до 87,2972 рубля, евро - на 1,5398 рубля, до 93,9582 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
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