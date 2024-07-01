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Маск обвинил во лжи вице-президента США - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Маск обвинил во лжи вице-президента США
Маск обвинил во лжи вице-президента США - 01.07.2024, ПРАЙМ
Маск обвинил во лжи вице-президента США
Вице-президент США Камала Харрис солгала, в Х такое больше не проходит, написал в своей соцсети американский бизнесмен Илон Маск. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T16:49+0300
2024-07-01T16:49+0300
илон маск
дональд трамп
джо байден
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 1 июл – ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис солгала, в Х такое больше не проходит, написал в своей соцсети американский бизнесмен Илон Маск.Ранее американский политик разместила публикацию, в которой утверждала, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом введет национальный запрет на аборты. Однако с Джо Байденом во главе страны такого не будет, подчеркивала она.Пост сопровождался добавленным пользователями контекстом. Они напомнили, что Трамп не один раз отрицал планы запретить аборты, прикрепив соответствующие ссылки и публикации."Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" - задался вопросом Маск.
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илон маск, дональд трамп, джо байден, выборы в сша
Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы в США
16:49 01.07.2024
 
Маск обвинил во лжи вице-президента США

Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© AFP / Peter Parks
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ВАШИНГТОН, 1 июл – ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис солгала, в Х такое больше не проходит, написал в своей соцсети американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее американский политик разместила публикацию, в которой утверждала, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом введет национальный запрет на аборты. Однако с Джо Байденом во главе страны такого не будет, подчеркивала она.
Пост сопровождался добавленным пользователями контекстом. Они напомнили, что Трамп не один раз отрицал планы запретить аборты, прикрепив соответствующие ссылки и публикации.
"Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" - задался вопросом Маск.
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