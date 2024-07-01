https://1prime.ru/20240701/lozh-849637689.html
Маск обвинил во лжи вице-президента США
Маск обвинил во лжи вице-президента США - 01.07.2024, ПРАЙМ
Маск обвинил во лжи вице-президента США
Вице-президент США Камала Харрис солгала, в Х такое больше не проходит, написал в своей соцсети американский бизнесмен Илон Маск. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T16:49+0300
2024-07-01T16:49+0300
2024-07-01T16:49+0300
илон маск
дональд трамп
джо байден
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл – ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис солгала, в Х такое больше не проходит, написал в своей соцсети американский бизнесмен Илон Маск.Ранее американский политик разместила публикацию, в которой утверждала, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом введет национальный запрет на аборты. Однако с Джо Байденом во главе страны такого не будет, подчеркивала она.Пост сопровождался добавленным пользователями контекстом. Они напомнили, что Трамп не один раз отрицал планы запретить аборты, прикрепив соответствующие ссылки и публикации."Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" - задался вопросом Маск.
https://1prime.ru/20240629/sotsset-849598392.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:0:3231:2423_1920x0_80_0_0_9ae8479e90153c2809280e18814d6323.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, дональд трамп, джо байден, выборы в сша
Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы в США
Маск обвинил во лжи вице-президента США
Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи
ВАШИНГТОН, 1 июл – ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис солгала, в Х такое больше не проходит, написал в своей соцсети американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее американский политик разместила публикацию, в которой утверждала, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом введет национальный запрет на аборты. Однако с Джо Байденом во главе страны такого не будет, подчеркивала она.
Пост сопровождался добавленным пользователями контекстом. Они напомнили, что Трамп не один раз отрицал планы запретить аборты, прикрепив соответствующие ссылки и публикации.
"Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" - задался вопросом Маск.
Маск объявил о новом рекорде соцсети X