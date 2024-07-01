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Маск обвинил во лжи вице-президента США

Маск обвинил во лжи вице-президента США - 01.07.2024, ПРАЙМ

Маск обвинил во лжи вице-президента США

Вице-президент США Камала Харрис солгала, в Х такое больше не проходит, написал в своей соцсети американский бизнесмен Илон Маск. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T16:49+0300

2024-07-01T16:49+0300

2024-07-01T16:49+0300

илон маск

дональд трамп

джо байден

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 1 июл – ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис солгала, в Х такое больше не проходит, написал в своей соцсети американский бизнесмен Илон Маск.Ранее американский политик разместила публикацию, в которой утверждала, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом введет национальный запрет на аборты. Однако с Джо Байденом во главе страны такого не будет, подчеркивала она.Пост сопровождался добавленным пользователями контекстом. Они напомнили, что Трамп не один раз отрицал планы запретить аборты, прикрепив соответствующие ссылки и публикации."Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" - задался вопросом Маск.

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илон маск, дональд трамп, джо байден, выборы в сша