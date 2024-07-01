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Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев
Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев - 01.07.2024, ПРАЙМ
Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев
Осознание когнитивных проблем главы Белого дома Джо Байдена сплотило американцев, сообщил американский бизнесмен Илон Маск. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T07:03+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Осознание когнитивных проблем главы Белого дома Джо Байдена сплотило американцев, сообщил американский бизнесмен Илон Маск. Таким образом он отреагировал на пост одного из пользователей социальной сети Х, в которой говорилось о том, что когнитивная деградация Байдена в ходе дебатов ощущалась в качестве одной из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время. "Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались", - ответил Маск. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
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сша, джо байден
США, Джо Байден
07:03 01.07.2024
 
Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев

Маск считает, что когнитивные проблемы Байдена сплотили американцев

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Осознание когнитивных проблем главы Белого дома Джо Байдена сплотило американцев, сообщил американский бизнесмен Илон Маск.
Таким образом он отреагировал на пост одного из пользователей социальной сети Х, в которой говорилось о том, что когнитивная деградация Байдена в ходе дебатов ощущалась в качестве одной из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время.
"Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались", - ответил Маск.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
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СШАДжо Байден
 
 
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