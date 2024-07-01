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Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев

Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев - 01.07.2024, ПРАЙМ

Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев

Осознание когнитивных проблем главы Белого дома Джо Байдена сплотило американцев, сообщил американский бизнесмен Илон Маск. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T07:03+0300

2024-07-01T07:03+0300

2024-07-01T07:03+0300

сша

джо байден

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Осознание когнитивных проблем главы Белого дома Джо Байдена сплотило американцев, сообщил американский бизнесмен Илон Маск. Таким образом он отреагировал на пост одного из пользователей социальной сети Х, в которой говорилось о том, что когнитивная деградация Байдена в ходе дебатов ощущалась в качестве одной из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время. "Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались", - ответил Маск. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.

https://1prime.ru/20240629/zamena-849605737.html

сша

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сша, джо байден