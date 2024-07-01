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Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев
Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев - 01.07.2024, ПРАЙМ
Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев
Осознание когнитивных проблем главы Белого дома Джо Байдена сплотило американцев, сообщил американский бизнесмен Илон Маск. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T07:03+0300
2024-07-01T07:03+0300
2024-07-01T07:03+0300
сша
джо байден
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Осознание когнитивных проблем главы Белого дома Джо Байдена сплотило американцев, сообщил американский бизнесмен Илон Маск. Таким образом он отреагировал на пост одного из пользователей социальной сети Х, в которой говорилось о том, что когнитивная деградация Байдена в ходе дебатов ощущалась в качестве одной из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время. "Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались", - ответил Маск. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
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сша
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сша, джо байден
Маск рассказал, как повлияли когнитивные проблемы Байдена на американцев
Маск считает, что когнитивные проблемы Байдена сплотили американцев
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Осознание когнитивных проблем главы Белого дома Джо Байдена сплотило американцев, сообщил американский бизнесмен Илон Маск.
Таким образом он отреагировал на пост одного из пользователей социальной сети Х, в которой говорилось о том, что когнитивная деградация Байдена в ходе дебатов ощущалась в качестве одной из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время.
"Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались", - ответил Маск.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Демократам некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ