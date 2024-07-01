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С коррупционеров в бюджет России взыскали почти миллиард за пять месяцев
С коррупционеров в бюджет России взыскали почти миллиард за пять месяцев - 01.07.2024, ПРАЙМ
С коррупционеров в бюджет России взыскали почти миллиард за пять месяцев
Судебные приставы за пять месяцев взыскали более 913 миллионов рублей по штрафам коррупционеров - почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:37+0300
2024-07-01T13:37+0300
2024-07-01T14:18+0300
штраф
алименты
судебные приставы
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы за пять месяцев взыскали более 913 миллионов рублей по штрафам коррупционеров - почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости директор ФССП России Дмитрий Аристов.Кроме того, за последние восемнадцать месяцев в доход государства было изъято более трех тысяч квартир и домов, законность приобретения которых не смогли подтвердить чиновники, сообщал ранее Аристов. По его словам, также за последние семь лет судебные приставы взыскали более 210 миллиардов рублей с неплательщиков алиментов.
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штраф, алименты, судебные приставы
штраф, алименты, судебные приставы
С коррупционеров в бюджет России взыскали почти миллиард за пять месяцев
Аристов: за 5 месяцев года ФССП взыскала 913 млн штрафов с коррупционеров
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы за пять месяцев взыскали более 913 миллионов рублей по штрафам коррупционеров - почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости директор ФССП России Дмитрий Аристов.
Кроме того, за последние восемнадцать месяцев в доход государства было изъято более трех тысяч квартир и домов, законность приобретения которых не смогли подтвердить чиновники, сообщал ранее Аристов.
По его словам, также за последние семь лет судебные приставы взыскали более 210 миллиардов рублей с неплательщиков алиментов.