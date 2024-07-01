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США выделили Польше кредит на системы ПРО и ПВО

США выделили Польше кредит на системы ПРО и ПВО - 01.07.2024, ПРАЙМ

США выделили Польше кредит на системы ПРО и ПВО

США выделили Польше кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T23:10+0300

2024-07-01T23:10+0300

2024-07-01T23:14+0300

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ВАРШАВА, 1 июл — ПРАЙМ. США выделили Польше кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики. "Польша и США заключили соглашение о прямом займе в рамках программы "Иностранное военное финансирование" на сумму 2 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении. Недавно правительство США уже предоставляло Польше кредит. На этот раз он будет направлен на закупку средств противоракетной и противовоздушной обороны."Полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Польши путем приобретения у США потенциала в области ПВО и противоракетной обороны. Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах", — говорится в сообщении. Военные не разглашают условий кредита, сообщив лишь, что он заключен на "очень выгодных финансовых условиях".В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

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сша, польша, кредит, пво