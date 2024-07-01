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В автосалоне раскрыли, на каком пробеге лучше избавиться от машины - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В автосалоне раскрыли, на каком пробеге лучше избавиться от машины
В автосалоне раскрыли, на каком пробеге лучше избавиться от машины - 01.07.2024, ПРАЙМ
В автосалоне раскрыли, на каком пробеге лучше избавиться от машины
У большинства современных автомобилей гарантийный пробег составляет около 100 тысяч километров. Директор автосалона рассказал порталу njcar.ru, при какой... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:31+0300
2024-07-01T12:31+0300
авто
подержанные авто
то
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. У большинства современных автомобилей гарантийный пробег составляет около 100 тысяч километров. Директор автосалона рассказал порталу njcar.ru, при какой отметке выгоднее всего продавать подержанную машину. Накатать 100 тысяч километров на одометре можно в среднем за семь лет. Первое довольно дорогое ТО для большинства современных моделей приходится на пробег 70-90 тысяч километров. Поэтому продажу авто стоит рассмотреть до этой отметки. Тем же, кто приобрел подержанный автомобиль, следует обратить внимание на "сигналы", которые указывают на необходимость начать поиски нового транспортного средства. Один из них - внезапное увеличение расхода топлива. Не менее тревожным симптомом является появление ржавчины на кузове, даже в небольших количествах. Предприниматели, занимающиеся перепродажей автомобилей, чаще всего выбирают бренды Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, рассказал ранее автоэксперт Егор Васильев. В пятерку популярных у перекупов моделей входят Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
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авто, подержанные авто, то
Авто, подержанные авто, ТО
12:31 01.07.2024
 
В автосалоне раскрыли, на каком пробеге лучше избавиться от машины

njcar.ru: при пробеге в 70-90 тысяч км лучше продать подержанную машину

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. У большинства современных автомобилей гарантийный пробег составляет около 100 тысяч километров. Директор автосалона рассказал порталу njcar.ru, при какой отметке выгоднее всего продавать подержанную машину.
Накатать 100 тысяч километров на одометре можно в среднем за семь лет. Первое довольно дорогое ТО для большинства современных моделей приходится на пробег 70-90 тысяч километров. Поэтому продажу авто стоит рассмотреть до этой отметки.
Тем же, кто приобрел подержанный автомобиль, следует обратить внимание на "сигналы", которые указывают на необходимость начать поиски нового транспортного средства. Один из них - внезапное увеличение расхода топлива. Не менее тревожным симптомом является появление ржавчины на кузове, даже в небольших количествах.
Предприниматели, занимающиеся перепродажей автомобилей, чаще всего выбирают бренды Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, рассказал ранее автоэксперт Егор Васильев. В пятерку популярных у перекупов моделей входят Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
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