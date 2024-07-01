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"СберМаркет" сменил название на "Купер"
"СберМаркет" сменил название на "Купер" - 01.07.2024, ПРАЙМ
"СберМаркет" сменил название на "Купер"
Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, который займет около полугода, - теперь компания называется "Купер", сообщили РИА... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:03+0300
2024-07-01T09:03+0300
2024-07-01T09:03+0300
бренд
сбермаркет
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, который займет около полугода, - теперь компания называется "Купер", сообщили РИА Новости в сервисе. "СберМаркет" проводит ребрендинг. Сервис изменил позиционирование, название, фирменный стиль, приложение и сайт. … Новое позиционирование учитывает … доступность максимально широкого ассортимента в короткий промежуток времени – от 20 минут. В его основе – принцип гиперлокальности. "Купер" шире, чем просто доставка продуктов", - сообщили в сервисе. Отмечается, что название "Купер" – от слова "купить". Главный герой сервиса - курьер-купер. Образно "Купер" – это "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все. "Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. Сегодня "Купер" обновил все рекламные носители, материалы клиентских коммуникаций, приложение и сайт. В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 000 курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1 000 автомобилей и 1 100 зон в гипермаркетах", - добавили в компании. Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева в свою очередь подчеркнула, что за последние полгода бизнес трансформировался в районный сервис, который быстро придет на выручку, при этом продолжается расширение ассортимента и ускоряется доставка. В связи с этим ребрендинг, по ее словам, - логичное следствие всех изменений.
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бренд, сбермаркет
"СберМаркет" сменил название на "Купер"
"СберМаркет" в рамках ребрендинга сменил название на "Купер"
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, который займет около полугода, - теперь компания называется "Купер", сообщили РИА Новости в сервисе.
"СберМаркет" проводит ребрендинг. Сервис изменил позиционирование, название, фирменный стиль, приложение и сайт. … Новое позиционирование учитывает … доступность максимально широкого ассортимента в короткий промежуток времени – от 20 минут. В его основе – принцип гиперлокальности. "Купер" шире, чем просто доставка продуктов", - сообщили в сервисе.
Отмечается, что название "Купер" – от слова "купить". Главный герой сервиса - курьер-купер. Образно "Купер" – это "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все.
"Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. Сегодня "Купер" обновил все рекламные носители, материалы клиентских коммуникаций, приложение и сайт. В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 000 курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1 000 автомобилей и 1 100 зон в гипермаркетах", - добавили в компании.
Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева в свою очередь подчеркнула, что за последние полгода бизнес трансформировался в районный сервис, который быстро придет на выручку, при этом продолжается расширение ассортимента и ускоряется доставка. В связи с этим ребрендинг, по ее словам, - логичное следствие всех изменений.
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