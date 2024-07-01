Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СберМаркет" сменил название на "Купер" - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/sber-849620746.html
"СберМаркет" сменил название на "Купер"
"СберМаркет" сменил название на "Купер" - 01.07.2024, ПРАЙМ
"СберМаркет" сменил название на "Купер"
Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, который займет около полугода, - теперь компания называется "Купер", сообщили РИА... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:03+0300
2024-07-01T09:03+0300
бренд
сбермаркет
https://cdnn.1prime.ru/img/83994/52/839945299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_16efc4268d76076ee7635439d4f8dbb7.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, который займет около полугода, - теперь компания называется "Купер", сообщили РИА Новости в сервисе. "СберМаркет" проводит ребрендинг. Сервис изменил позиционирование, название, фирменный стиль, приложение и сайт. … Новое позиционирование учитывает … доступность максимально широкого ассортимента в короткий промежуток времени – от 20 минут. В его основе – принцип гиперлокальности. "Купер" шире, чем просто доставка продуктов", - сообщили в сервисе. Отмечается, что название "Купер" – от слова "купить". Главный герой сервиса - курьер-купер. Образно "Купер" – это "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все. "Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. Сегодня "Купер" обновил все рекламные носители, материалы клиентских коммуникаций, приложение и сайт. В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 000 курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1 000 автомобилей и 1 100 зон в гипермаркетах", - добавили в компании. Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева в свою очередь подчеркнула, что за последние полгода бизнес трансформировался в районный сервис, который быстро придет на выручку, при этом продолжается расширение ассортимента и ускоряется доставка. В связи с этим ребрендинг, по ее словам, - логичное следствие всех изменений.
https://1prime.ru/20240617/rolf-849247756.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83994/52/839945299_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_58f800b78d9554654e4c5dd14662613c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бренд, сбермаркет
бренд, СберМаркет
09:03 01.07.2024
 
"СберМаркет" сменил название на "Купер"

"СберМаркет" в рамках ребрендинга сменил название на "Купер"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСборщик заказов "Сбер маркет" собирает заказ в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске.
Сборщик заказов Сбер маркет собирает заказ в гипермаркете Ашан в Новосибирске. - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, который займет около полугода, - теперь компания называется "Купер", сообщили РИА Новости в сервисе.
"СберМаркет" проводит ребрендинг. Сервис изменил позиционирование, название, фирменный стиль, приложение и сайт. … Новое позиционирование учитывает … доступность максимально широкого ассортимента в короткий промежуток времени – от 20 минут. В его основе – принцип гиперлокальности. "Купер" шире, чем просто доставка продуктов", - сообщили в сервисе.
Отмечается, что название "Купер" – от слова "купить". Главный герой сервиса - курьер-купер. Образно "Купер" – это "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все.
"Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. Сегодня "Купер" обновил все рекламные носители, материалы клиентских коммуникаций, приложение и сайт. В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 000 курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1 000 автомобилей и 1 100 зон в гипермаркетах", - добавили в компании.
Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева в свою очередь подчеркнула, что за последние полгода бизнес трансформировался в районный сервис, который быстро придет на выручку, при этом продолжается расширение ассортимента и ускоряется доставка. В связи с этим ребрендинг, по ее словам, - логичное следствие всех изменений.
%Салон автодилера Рольф - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом
17 июня, 17:24
 
брендСберМаркет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала