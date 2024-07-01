https://1prime.ru/20240701/sber-849620746.html

"СберМаркет" сменил название на "Купер"

"СберМаркет" сменил название на "Купер" - 01.07.2024, ПРАЙМ

"СберМаркет" сменил название на "Купер"

Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, который займет около полугода, - теперь компания называется "Купер", сообщили РИА... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T09:03+0300

2024-07-01T09:03+0300

2024-07-01T09:03+0300

бренд

сбермаркет

https://cdnn.1prime.ru/img/83994/52/839945299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_16efc4268d76076ee7635439d4f8dbb7.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" проводит ребрендинг, который займет около полугода, - теперь компания называется "Купер", сообщили РИА Новости в сервисе. "СберМаркет" проводит ребрендинг. Сервис изменил позиционирование, название, фирменный стиль, приложение и сайт. … Новое позиционирование учитывает … доступность максимально широкого ассортимента в короткий промежуток времени – от 20 минут. В его основе – принцип гиперлокальности. "Купер" шире, чем просто доставка продуктов", - сообщили в сервисе. Отмечается, что название "Купер" – от слова "купить". Главный герой сервиса - курьер-купер. Образно "Купер" – это "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все. "Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. Сегодня "Купер" обновил все рекламные носители, материалы клиентских коммуникаций, приложение и сайт. В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 000 курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1 000 автомобилей и 1 100 зон в гипермаркетах", - добавили в компании. Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева в свою очередь подчеркнула, что за последние полгода бизнес трансформировался в районный сервис, который быстро придет на выручку, при этом продолжается расширение ассортимента и ускоряется доставка. В связи с этим ребрендинг, по ее словам, - логичное следствие всех изменений.

https://1prime.ru/20240617/rolf-849247756.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бренд, сбермаркет