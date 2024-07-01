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Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть
Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть - 01.07.2024, ПРАЙМ
Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть
Боевики, напавшие на православный храм и синагогу в Дербенте, также планировали совершить нападение на шиитскую мечеть. Об это сообщил глава МВД Дагестана... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:10+0300
2024-07-01T17:10+0300
2024-07-01T17:10+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Боевики, напавшие на православный храм и синагогу в Дербенте, также планировали совершить нападение на шиитскую мечеть. Об это сообщил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов."Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они – это уже проверенный факт – шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети", — сказал Магомедов.По его словам, присутствие женщин и детей в мечети помешали им осуществить планы.Вооруженные боевики напали 23 июня на два православных храма, две синагоги и пост ГИБДД в Дербенте и Махачкале. В результате КТО были уничтожены пять боевиков, причастных к нападениям, установлены их личности. Один из ликвидированных бандитов оказался сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
https://1prime.ru/20240625/derbent-849460282.html
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Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть
МВД: напавшие на церковь и синагогу Дербента хотели атаковать и шиитскую мечеть
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Боевики, напавшие на православный храм и синагогу в Дербенте, также планировали совершить нападение на шиитскую мечеть. Об это сообщил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов.
"Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они – это уже проверенный факт – шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети", — сказал Магомедов.
По его словам, присутствие женщин и детей в мечети помешали им осуществить планы.
Вооруженные боевики напали 23 июня на два православных храма, две синагоги и пост ГИБДД в Дербенте и Махачкале. В результате КТО были уничтожены пять боевиков, причастных к нападениям, установлены их личности. Один из ликвидированных бандитов оказался сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ