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Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть

Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть - 01.07.2024, ПРАЙМ

Атаковавшие Дербент и Махачкалу планировали напасть на шиитскую мечеть

Боевики, напавшие на православный храм и синагогу в Дербенте, также планировали совершить нападение на шиитскую мечеть. Об это сообщил глава МВД Дагестана... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:10+0300

2024-07-01T17:10+0300

2024-07-01T17:10+0300

происшествия

россия

дагестан

дербент

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Боевики, напавшие на православный храм и синагогу в Дербенте, также планировали совершить нападение на шиитскую мечеть. Об это сообщил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов."Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они – это уже проверенный факт – шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети", — сказал Магомедов.По его словам, присутствие женщин и детей в мечети помешали им осуществить планы.Вооруженные боевики напали 23 июня на два православных храма, две синагоги и пост ГИБДД в Дербенте и Махачкале. В результате КТО были уничтожены пять боевиков, причастных к нападениям, установлены их личности. Один из ликвидированных бандитов оказался сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

https://1prime.ru/20240625/derbent-849460282.html

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россия, дагестан, дербент