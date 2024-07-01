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Юань торгуется стабильно после данных по производственной активности - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань торгуется стабильно после данных по производственной активности
Юань торгуется стабильно после данных по производственной активности - 01.07.2024, ПРАЙМ
Юань торгуется стабильно после данных по производственной активности
Китайский юань в понедельник торгуется стабильно против доллара США. Представленные Caixin/S&P Global данные показали, что активность в производственном секторе | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:43+0300
2024-07-01T11:43+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник торгуется стабильно против доллара США. Представленные Caixin/S&amp;P Global данные показали, что активность в производственном секторе Китая в июне росла самыми быстрыми темпами более чем за три года.Кроме того, стабилизации китайской валюты способствовало ослабление доллара, спровоцированное снижением инфляции в крупнейшей экономике мира в мае. Такое развитие событий укрепило наблюдателей во мнении, что ФРС начнет снижение процентных ставок в этом году.По состоянию на 03.12 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,01%, по 7,2678 за доллар.В этом году юань ослаб на 2,3%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами, анемичного потребления и проблем сектора недвижимости.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1265 за доллар США, что выше оценки Reuters.На континентальном рынке юань открылся на отметке 7,2665 за доллар.Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая Caixin/S&amp;P Global в июне вырос до 51,8 против 51,7 в предыдущем месяце, и это означает самый быстрый рост с мая 2021 года. Индекс превысил прогноз аналитиков, который составлял 51,2. Таким образом, можно говорить о том, что сектор по-прежнему пребывает в хорошей форме.В то же время представленный в воскресенье официальный PMI просигнализировал о снижении производственной активности, указывая на то, что экономика нуждается в дальнейшем стимулировании.По мнению инвестиционного банка CICC, в краткосрочной перспективе юань будет испытывать дальнейшее понижательное давление против доллара США.Согласно представленным в пятницу данным Министерства торговли США, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после роста в апреле на 0,3%. Показатель за апрель не был пересмотрен.По сравнению с маем предыдущего года индекс PCE вырос на 2,6% после роста в апреле на 2,7%.Теперь внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут на следующей неделе.По мнению экономистов, в июне число рабочих мест увеличилось на 195 000 после роста на 272 000 в мае.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно снижает срединный курс юаня, сигнализируя о том, он допускает некоторое ослабление национальной валюты. Судя по срединному курсу понедельника, юаню позволено опуститься до 7,2690 за доллар.Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2998. Индекс доллара снизился на 0,123%, до 105,59.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
11:43 01.07.2024
 

Юань торгуется стабильно после данных по производственной активности

"Третий столп - Юань". Летать или ползать - решит сам Китай
Третий столп - Юань. Летать или ползать - решит сам Китай
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник торгуется стабильно против доллара США. Представленные Caixin/S&P Global данные показали, что активность в производственном секторе Китая в июне росла самыми быстрыми темпами более чем за три года.
Кроме того, стабилизации китайской валюты способствовало ослабление доллара, спровоцированное снижением инфляции в крупнейшей экономике мира в мае. Такое развитие событий укрепило наблюдателей во мнении, что ФРС начнет снижение процентных ставок в этом году.
По состоянию на 03.12 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,01%, по 7,2678 за доллар.
В этом году юань ослаб на 2,3%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами, анемичного потребления и проблем сектора недвижимости.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1265 за доллар США, что выше оценки Reuters.
На континентальном рынке юань открылся на отметке 7,2665 за доллар.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая Caixin/S&P Global в июне вырос до 51,8 против 51,7 в предыдущем месяце, и это означает самый быстрый рост с мая 2021 года. Индекс превысил прогноз аналитиков, который составлял 51,2. Таким образом, можно говорить о том, что сектор по-прежнему пребывает в хорошей форме.
В то же время представленный в воскресенье официальный PMI просигнализировал о снижении производственной активности, указывая на то, что экономика нуждается в дальнейшем стимулировании.
По мнению инвестиционного банка CICC, в краткосрочной перспективе юань будет испытывать дальнейшее понижательное давление против доллара США.
Согласно представленным в пятницу данным Министерства торговли США, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после роста в апреле на 0,3%. Показатель за апрель не был пересмотрен.
По сравнению с маем предыдущего года индекс PCE вырос на 2,6% после роста в апреле на 2,7%.
Теперь внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут на следующей неделе.
По мнению экономистов, в июне число рабочих мест увеличилось на 195 000 после роста на 272 000 в мае.
По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно снижает срединный курс юаня, сигнализируя о том, он допускает некоторое ослабление национальной валюты. Судя по срединному курсу понедельника, юаню позволено опуститься до 7,2690 за доллар.
Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2998. Индекс доллара снизился на 0,123%, до 105,59.
 
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