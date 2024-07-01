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Вместо доллара. Вот кто действует сейчас на бирже в паре с рублем - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Вместо доллара. Вот кто действует сейчас на бирже в паре с рублем
Вместо доллара. Вот кто действует сейчас на бирже в паре с рублем - 01.07.2024, ПРАЙМ
Вместо доллара. Вот кто действует сейчас на бирже в паре с рублем
Рост цен на нефть, начавшийся в середине июня, в июле продолжается. Котировки Brent в моменте превышали 86,5 долларов за баррель. Он связан с рисками... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T16:13+0300
2024-07-01T16:13+0300
мнения аналитиков
российская нефть
мировой рынок нефти
мировой нефтяной рынок
торговля нефтью
курс доллара к рублю цб рф
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Рост цен на нефть, начавшийся в середине июня, в июле продолжается. Котировки Brent в моменте превышали 86,5 долларов за баррель. Он связан с рисками геополитической напряженности на Ближнем Востоке и началом высокого автомобильного сезона в США. Уже высказывают мнение, что пиковое потребление топлива может привести к дефициту предложения.Кроме того, делаются ставки на то, что в третьем квартале ОПЕК + продлит действие решения о сокращении добычи. Сезонный фактор - начало сезона ураганов в Атлантике - добавляет риск-премию к цене на нефть. В Карибском море формируется ураган "Берилл", который по прогнозам к пятнице может достигнуть берегов Мексики или Центральной Америки. Пока не ожидается, что он обрушится на американские нефтегазовые объекты в Мексиканском заливе, но к концу недели такая вероятность не исключается.Более глобальные и отдаленные факторы, влияющие на спрос - это предстоящее осенью возобновление делового сезона, когда увеличится городской спрос на автомобильное топливо, плавное восстановление мировых экономик - здесь особенное внимание уделяется Азии и конкретно Китаю, а также рыночный баланс, который по-прежнему удерживает ОПЕК.Пока общий настрой на нефтяном рынке - на стороне покупателей. Как поведут себя цены на нефть осенью, пока говорить преждевременно. С большой долей вероятности диапазон останется в границах 84-90 долларов за баррель, но повлиять на этот прогноз способна любая деталь.Но даже при текущих ценах на нефть бумаги российских нефтяных компаний выглядят привлекательно – сектор предполагает в среднем 12-15-процентную дивдоходность на следующие 12 месяцев, что выше, чем у большинства компаний из других секторов. А если цены на нефть продолжат рост, то конечно, перспективы еще улучшатся.Конечно, нужно принимать во внимание еще и фактор рубля – если курс продолжит укрепляться, то это частично нивелирует эффект высоких нефтяных цен. И наоборот, ослабление нацвалюты будет позитивным катализатором для акций нефтяных компанийАвтор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
ПРАЙМ
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
2024
Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российская нефть, мировой рынок нефти, мировой нефтяной рынок, торговля нефтью, курс доллара к рублю цб рф
Мнения аналитиков, российская нефть, мировой рынок нефти, мировой нефтяной рынок, торговля нефтью, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
16:13 01.07.2024
 
Вместо доллара. Вот кто действует сейчас на бирже в паре с рублем

Аналитик Скрябин: курс рубля и нефть теперь зависят друг от друга

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Рост цен на нефть, начавшийся в середине июня, в июле продолжается. Котировки Brent в моменте превышали 86,5 долларов за баррель. Он связан с рисками геополитической напряженности на Ближнем Востоке и началом высокого автомобильного сезона в США. Уже высказывают мнение, что пиковое потребление топлива может привести к дефициту предложения.
Кроме того, делаются ставки на то, что в третьем квартале ОПЕК + продлит действие решения о сокращении добычи. Сезонный фактор - начало сезона ураганов в Атлантике - добавляет риск-премию к цене на нефть. В Карибском море формируется ураган "Берилл", который по прогнозам к пятнице может достигнуть берегов Мексики или Центральной Америки. Пока не ожидается, что он обрушится на американские нефтегазовые объекты в Мексиканском заливе, но к концу недели такая вероятность не исключается.
Более глобальные и отдаленные факторы, влияющие на спрос - это предстоящее осенью возобновление делового сезона, когда увеличится городской спрос на автомобильное топливо, плавное восстановление мировых экономик - здесь особенное внимание уделяется Азии и конкретно Китаю, а также рыночный баланс, который по-прежнему удерживает ОПЕК.
Пока общий настрой на нефтяном рынке - на стороне покупателей. Как поведут себя цены на нефть осенью, пока говорить преждевременно. С большой долей вероятности диапазон останется в границах 84-90 долларов за баррель, но повлиять на этот прогноз способна любая деталь.
Но даже при текущих ценах на нефть бумаги российских нефтяных компаний выглядят привлекательно – сектор предполагает в среднем 12-15-процентную дивдоходность на следующие 12 месяцев, что выше, чем у большинства компаний из других секторов. А если цены на нефть продолжат рост, то конечно, перспективы еще улучшатся.
Конечно, нужно принимать во внимание еще и фактор рубля – если курс продолжит укрепляться, то это частично нивелирует эффект высоких нефтяных цен. И наоборот, ослабление нацвалюты будет позитивным катализатором для акций нефтяных компаний
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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