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На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией

На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией - 01.07.2024, ПРАЙМ

На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией

Украина укрепляет границу с Белоруссией с помощью инженерных работ и размещения войск. Об этом заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:31+0300

2024-07-01T15:31+0300

2024-07-01T15:31+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Украина укрепляет границу с Белоруссией с помощью инженерных работ и размещения войск. Об этом заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко."Мы продолжаем его (направление украинско-белорусской границы – ред.) укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти с (территории – ред.) Белоруссии", — сказал он в рамках всеукраинского телемарафона.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии ранее также отметил, что ситуация на границе с Украиной неустойчивая и изменчивая.Демченко в свою очередь подчеркнул, что Республика Беларусь по-прежнему является потенциальной угрозой для Украины. В свою очередь, министр обороны Белоруссии заявил, что она не стремится создавать напряженность в регионе и является мирным государством, которое не представляет угрозы и не ищет конфронтации с кем-либо.

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россия, украина, белоруссия, всу