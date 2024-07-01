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На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией - 01.07.2024, ПРАЙМ
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На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией
На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией - 01.07.2024, ПРАЙМ
На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией
Украина укрепляет границу с Белоруссией с помощью инженерных работ и размещения войск. Об этом заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:31+0300
2024-07-01T15:31+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Украина укрепляет границу с Белоруссией с помощью инженерных работ и размещения войск. Об этом заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко."Мы продолжаем его (направление украинско-белорусской границы – ред.) укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти с (территории – ред.) Белоруссии", — сказал он в рамках всеукраинского телемарафона.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии ранее также отметил, что ситуация на границе с Украиной неустойчивая и изменчивая.Демченко в свою очередь подчеркнул, что Республика Беларусь по-прежнему является потенциальной угрозой для Украины. В свою очередь, министр обороны Белоруссии заявил, что она не стремится создавать напряженность в регионе и является мирным государством, которое не представляет угрозы и не ищет конфронтации с кем-либо.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, ВСУ
15:31 01.07.2024
 
На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией

Погранслужба Украины признала, что ВСУ наращивают силы у границы с Белоруссией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Украина укрепляет границу с Белоруссией с помощью инженерных работ и размещения войск. Об этом заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Мы продолжаем его (направление украинско-белорусской границы – ред.) укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти с (территории – ред.) Белоруссии", — сказал он в рамках всеукраинского телемарафона.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии ранее также отметил, что ситуация на границе с Украиной неустойчивая и изменчивая.
Демченко в свою очередь подчеркнул, что Республика Беларусь по-прежнему является потенциальной угрозой для Украины. В свою очередь, министр обороны Белоруссии заявил, что она не стремится создавать напряженность в регионе и является мирным государством, которое не представляет угрозы и не ищет конфронтации с кем-либо.
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