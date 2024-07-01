https://1prime.ru/20240701/zelenskiy-849643161.html

СМИ: Зеленский "не в восторге" от главкома ВСУ Сырского

СМИ: Зеленский "не в восторге" от главкома ВСУ Сырского - 01.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский "не в восторге" от главкома ВСУ Сырского

Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за проблем на фронте, сообщает украинское издание NV со ссылкой на... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T19:09+0300

2024-07-01T19:09+0300

2024-07-01T19:09+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

александр сырский

украина

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg

МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за проблем на фронте, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источник в офисе Зеленского. 22 мая депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, критиковавшая бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинила нынешнего командующего Александра Сырского в сокрытии происходящего на фронте. Позднее она написала о катастрофической ситуации с пополнением и созданием новых бригад ВСУ, что, по её мнению, ведет к сдаче позиций."Владимир Зеленский сейчас "в целом не сильно в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского – ред.) имеют замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки сил обороны к наступлению россиян в Харьковской области", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Согласно информации, полученной от источника и опубликованной в издании, недовольство деятельностью Сырского вызвано не только неудачами на харьковском направлении, но и другими проблемами. Однако в настоящее время не планируется снятие главнокомандующего с должности.Госбюро расследований Украины расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва российских войск в Харьковской области. Владимир Зеленский 12 мая назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на этом направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника. Глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ контролируют западную и северную части Волчанска.

https://1prime.ru/20240622/proval-849410920.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, александр сырский, украина, сво