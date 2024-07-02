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К этому нужно быть готовым. Какая опасность грозит автомобилю в жару

К этому нужно быть готовым. Какая опасность грозит автомобилю в жару - 02.07.2024, ПРАЙМ

К этому нужно быть готовым. Какая опасность грозит автомобилю в жару

Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи могут оказать негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, работу его... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T03:03+0300

2024-07-02T03:03+0300

2024-07-02T03:03+0300

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи могут оказать негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, работу его тормозной системы и электроники. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.На тех авто, где не установлено ABS, есть риск получить ухудшение свойств торможения из-за перегрева поршней суппортов и цилиндров. Потерять свои свойства может и некачественная тормозная жидкость.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Поэтому при подготовке автомобиля к летней эксплуатации обязательно нужно проходить диагностику, проверку работы всех узлов и агрегатов, состояние и уровень технических жидкостей. Желание сэкономить на их качестве может привести к еще большим расходам на ремонт тормозной системы”, - отмечает автоэксперт.Лакокрасочное покрытие можно сохранить, оставляя авто на крытых стоянках, под навесом, в тени, либо используя специальный чехол для авто, который зачастую сможет защитить его и от града.Кроме того, стоит поддерживать чистоту автомобиля - регулярные мойки летом предотвратят засыхание грязи в колесных арках и на других элементах подвески. Неправильная эксплуатация авто в жару является одной из частых причин возникновения поломок. "Например, наиболее используемая опция в жару - охлаждение салона автомобиля. Так вот, если машина простояла под солнцем долгое время, не стоит сразу включать кондиционер - резкий перепад температур может привести к появлению трещин на лобовом стекле”, - говорит Носко.Также не стоит забывать о регулярной - 10-15 тысяч километров пробега - замене салонного фильтра: постоянная работа кондиционера приводит к его засорению, что может вызвать неприятный запах в салоне и даже сбои в системе кондиционирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, авторынок рф