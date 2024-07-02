Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
К этому нужно быть готовым. Какая опасность грозит автомобилю в жару - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/avto-849639022.html
К этому нужно быть готовым. Какая опасность грозит автомобилю в жару
К этому нужно быть готовым. Какая опасность грозит автомобилю в жару - 02.07.2024, ПРАЙМ
К этому нужно быть готовым. Какая опасность грозит автомобилю в жару
Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи могут оказать негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, работу его... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T03:03+0300
2024-07-02T03:03+0300
эксклюзив
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314901_0:159:3211:1965_1920x0_80_0_0_79eaaa21646259e0d9d35cfaeb845ff6.jpg
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи могут оказать негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, работу его тормозной системы и электроники. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.На тех авто, где не установлено ABS, есть риск получить ухудшение свойств торможения из-за перегрева поршней суппортов и цилиндров. Потерять свои свойства может и некачественная тормозная жидкость.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Поэтому при подготовке автомобиля к летней эксплуатации обязательно нужно проходить диагностику, проверку работы всех узлов и агрегатов, состояние и уровень технических жидкостей. Желание сэкономить на их качестве может привести к еще большим расходам на ремонт тормозной системы”, - отмечает автоэксперт.Лакокрасочное покрытие можно сохранить, оставляя авто на крытых стоянках, под навесом, в тени, либо используя специальный чехол для авто, который зачастую сможет защитить его и от града.Кроме того, стоит поддерживать чистоту автомобиля - регулярные мойки летом предотвратят засыхание грязи в колесных арках и на других элементах подвески. Неправильная эксплуатация авто в жару является одной из частых причин возникновения поломок. "Например, наиболее используемая опция в жару - охлаждение салона автомобиля. Так вот, если машина простояла под солнцем долгое время, не стоит сразу включать кондиционер - резкий перепад температур может привести к появлению трещин на лобовом стекле”, - говорит Носко.Также не стоит забывать о регулярной - 10-15 тысяч километров пробега - замене салонного фильтра: постоянная работа кондиционера приводит к его засорению, что может вызвать неприятный запах в салоне и даже сбои в системе кондиционирования.
https://1prime.ru/20240625/tseny-849476392.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314901_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d59b5aff2ec3a325c2726bbcbb92d28e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, авторынок рф
Эксклюзив, Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, авторынок РФ
03:03 02.07.2024
 
К этому нужно быть готовым. Какая опасность грозит автомобилю в жару

Эксперт Носко: жара угрожает кузову, электронике и тормозам автомобиля

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПродажа китайских электрокаров в России
Продажа китайских электрокаров в России - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи могут оказать негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, работу его тормозной системы и электроники. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.
На тех авто, где не установлено ABS, есть риск получить ухудшение свойств торможения из-за перегрева поршней суппортов и цилиндров. Потерять свои свойства может и некачественная тормозная жидкость.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
“Поэтому при подготовке автомобиля к летней эксплуатации обязательно нужно проходить диагностику, проверку работы всех узлов и агрегатов, состояние и уровень технических жидкостей. Желание сэкономить на их качестве может привести к еще большим расходам на ремонт тормозной системы”, - отмечает автоэксперт.
Лакокрасочное покрытие можно сохранить, оставляя авто на крытых стоянках, под навесом, в тени, либо используя специальный чехол для авто, который зачастую сможет защитить его и от града.
Кроме того, стоит поддерживать чистоту автомобиля - регулярные мойки летом предотвратят засыхание грязи в колесных арках и на других элементах подвески.
Неправильная эксплуатация авто в жару является одной из частых причин возникновения поломок. "Например, наиболее используемая опция в жару - охлаждение салона автомобиля. Так вот, если машина простояла под солнцем долгое время, не стоит сразу включать кондиционер - резкий перепад температур может привести к появлению трещин на лобовом стекле”, - говорит Носко.
Также не стоит забывать о регулярной - 10-15 тысяч километров пробега - замене салонного фильтра: постоянная работа кондиционера приводит к его засорению, что может вызвать неприятный запах в салоне и даже сбои в системе кондиционирования.
Старт продаж автомобилей Москвич у всех официальных дилеров - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей
25 июня, 14:31
 
ЭксклюзивАвтоспрос на легковые автоподержанные автоавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала