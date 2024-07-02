https://1prime.ru/20240702/avto-849657065.html

Продажи Lada в России в июне выросли почти на 43 процента

Продажи Lada в России в июне выросли почти на 43 процента - 02.07.2024, ПРАЙМ

Продажи Lada в России в июне выросли почти на 43 процента

Продажи автомобилей Lada в России в июне выросли на 42,6% в годовом выражении, до 39,7 тысячи штук, за первое полугодие - на 51,5%, до 217,6 тысячи машин,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:02+0300

2024-07-02T12:02+0300

2024-07-02T12:22+0300

lada

авто

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848848381_66:0:1090:576_1920x0_80_0_0_a78eb5d3673123d232aa379c0f6b67eb.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в июне выросли на 42,6% в годовом выражении, до 39,7 тысячи штук, за первое полугодие - на 51,5%, до 217,6 тысячи машин, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "По итогам первого полугодия продажи Lada в РФ составили 217 631 автомобиль, что на 51,5% выше, чем за шесть месяцев прошлого года. Результаты июня также отметились положительной динамикой: реализовано 39 704 коммерческих и пассажирских автомобиля, что на 42,6% выше, чем в июне 2023 года", - отмечается в сообщении.Самой популярной моделью Lada традиционно остается Granta, продажи которой в июне составили 19,2 тысячи штук (+14,3% в годовом выражении), за шесть месяцев показатель достиг 101,4 тысячи машин (+3,3%). Следом идет Vesta с результатом 12,5 тысяч проданных в июне автомобилей (рост в 2,9 раза), за первое полугодие - 64,3 тысячи штук (рост в 20 раз). Niva Legend в июне было продано 3,4 тысячи единиц (+7,2%), за 6 месяцев - 23,2 тысячи (+36,6%). Niva Travel - 4 тысячи внедорожников (+20,1%), за 6 месяцев - 25,4 тысячи штук (+20,1%). Также в июне было продано 107 автомобилей Lada Largus."Несмотря на общий тренд по рынку на замедление роста, продажи Lada продолжают уверенно демонстрировать положительную динамику. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению модельного ряда, в том числе запуску Lada Vesta с автоматической трансмиссией. Во втором полугодии мы планируем вывести на рынок новые модели, опции и модификации, а также предложить клиентам новые выгодные программы приобретения автомобилей", - прокомментировал статистику вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

https://1prime.ru/20240629/avtovaz-849602504.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

lada, авто, автоваз