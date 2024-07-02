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Продажи Lada в России в июне выросли почти на 43 процента - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Продажи Lada в России в июне выросли почти на 43 процента
Продажи Lada в России в июне выросли почти на 43 процента - 02.07.2024, ПРАЙМ
Продажи Lada в России в июне выросли почти на 43 процента
Продажи автомобилей Lada в России в июне выросли на 42,6% в годовом выражении, до 39,7 тысячи штук, за первое полугодие - на 51,5%, до 217,6 тысячи машин,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:02+0300
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авто
автоваз
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в июне выросли на 42,6% в годовом выражении, до 39,7 тысячи штук, за первое полугодие - на 51,5%, до 217,6 тысячи машин, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "По итогам первого полугодия продажи Lada в РФ составили 217 631 автомобиль, что на 51,5% выше, чем за шесть месяцев прошлого года. Результаты июня также отметились положительной динамикой: реализовано 39 704 коммерческих и пассажирских автомобиля, что на 42,6% выше, чем в июне 2023 года", - отмечается в сообщении.Самой популярной моделью Lada традиционно остается Granta, продажи которой в июне составили 19,2 тысячи штук (+14,3% в годовом выражении), за шесть месяцев показатель достиг 101,4 тысячи машин (+3,3%). Следом идет Vesta с результатом 12,5 тысяч проданных в июне автомобилей (рост в 2,9 раза), за первое полугодие - 64,3 тысячи штук (рост в 20 раз). Niva Legend в июне было продано 3,4 тысячи единиц (+7,2%), за 6 месяцев - 23,2 тысячи (+36,6%). Niva Travel - 4 тысячи внедорожников (+20,1%), за 6 месяцев - 25,4 тысячи штук (+20,1%). Также в июне было продано 107 автомобилей Lada Largus."Несмотря на общий тренд по рынку на замедление роста, продажи Lada продолжают уверенно демонстрировать положительную динамику. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению модельного ряда, в том числе запуску Lada Vesta с автоматической трансмиссией. Во втором полугодии мы планируем вывести на рынок новые модели, опции и модификации, а также предложить клиентам новые выгодные программы приобретения автомобилей", - прокомментировал статистику вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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lada, авто, автоваз
Lada, Авто, АвтоВАЗ
12:02 02.07.2024 (обновлено: 12:22 02.07.2024)
 
Продажи Lada в России в июне выросли почти на 43 процента

"АвтоВАЗ": продажи автомобилей Lada в России в июне выросли почти на 43 процента

Lada Iskra
Lada Iskra
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в июне выросли на 42,6% в годовом выражении, до 39,7 тысячи штук, за первое полугодие - на 51,5%, до 217,6 тысячи машин, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
"По итогам первого полугодия продажи Lada в РФ составили 217 631 автомобиль, что на 51,5% выше, чем за шесть месяцев прошлого года. Результаты июня также отметились положительной динамикой: реализовано 39 704 коммерческих и пассажирских автомобиля, что на 42,6% выше, чем в июне 2023 года", - отмечается в сообщении.
Самой популярной моделью Lada традиционно остается Granta, продажи которой в июне составили 19,2 тысячи штук (+14,3% в годовом выражении), за шесть месяцев показатель достиг 101,4 тысячи машин (+3,3%). Следом идет Vesta с результатом 12,5 тысяч проданных в июне автомобилей (рост в 2,9 раза), за первое полугодие - 64,3 тысячи штук (рост в 20 раз). Niva Legend в июне было продано 3,4 тысячи единиц (+7,2%), за 6 месяцев - 23,2 тысячи (+36,6%). Niva Travel - 4 тысячи внедорожников (+20,1%), за 6 месяцев - 25,4 тысячи штук (+20,1%). Также в июне было продано 107 автомобилей Lada Largus.
"Несмотря на общий тренд по рынку на замедление роста, продажи Lada продолжают уверенно демонстрировать положительную динамику. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению модельного ряда, в том числе запуску Lada Vesta с автоматической трансмиссией. Во втором полугодии мы планируем вывести на рынок новые модели, опции и модификации, а также предложить клиентам новые выгодные программы приобретения автомобилей", - прокомментировал статистику вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
Завод АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" ответил на критику Lada Vesta Sportline, сообщили СМИ
29 июня, 17:28
 
LadaАвтоАвтоВАЗ
 
 
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