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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 50 процентов

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 50 процентов - 02.07.2024, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 50 процентов

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июне выросли на 50% в годовом выражении, до 122,8 тысячи штук, за первое полугодие - на 76%, до 713,9 тысяч машин,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T16:02+0300

2024-07-02T16:02+0300

2024-07-02T16:02+0300

авто

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июне выросли на 50% в годовом выражении, до 122,8 тысячи штук, за первое полугодие - на 76%, до 713,9 тысяч машин, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Также положительную динамику демонстрируют совокупные продажи на авторынке по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам. Показатель за июнь достиг 145,5 тысячи штук (+39% в годовом выражении), за шесть месяцев - 844,6 тысячи автомобилей (+63%). "По итогам января-июня 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 844 550 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 63% больше показателей аналогичного периода прошлого года (519 604 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 373 тысячи штук, что на 35% больше показателей января-июня 2023 года", - отмечается в сообщении министерства. Объем рынка за первое полугодие в сегменте легких коммерческих автомобилей составил 60,6 тысячи штук (+41%), в сегменте грузовых автомобилей – 59,4 тысячи штук (-3%), в сегменте автобусов – 10,7 тысячи штук (+14%). По статистике за июнь продажи легких коммерческих автомобилей в стране достигли 10,51 тысячи штук (+25%), грузовиков - 10,54 тысячи штук (-16%), автобусов - 1,6 тысячи штук (-5%).

https://1prime.ru/20240629/avtovaz-849602504.html

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авто, минпромторг, россия