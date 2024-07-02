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"С Байденом все". Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов

"С Байденом все". Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов - 02.07.2024, ПРАЙМ

"С Байденом все". Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов

Представители демократического лагеря в США должны забрать действующего президента Джо Байдена из выборной гонки, это всего лишь вопрос времени. Об этом заявил... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T08:09+0300

2024-07-02T08:09+0300

2024-07-02T08:09+0300

сша

джо байден

такер карлсон

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Представители демократического лагеря в США должны забрать действующего президента Джо Байдена из выборной гонки, это всего лишь вопрос времени. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон."С Байденом все. Готов делать ставки. ... Они (демократы - ред.) должны убрать его, и они это сделают. Единственный вопрос - когда. Если они умные, они сделают это незамедлительно", - написал журналист в социалной сети X. Он также добавил, что слишком много демократов считают Байдена "сумасшедшим". Как добавил Карлсон, кандидат в главы государства Дональд Трамп уже не просто участник президентской гонки, а "наиболее вероятный президент". Ранее агентство Bloomberg писало, что демократы могут выдвинуть Байдена номинантом на президентский пост уже 21 июля.В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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сша, джо байден, такер карлсон