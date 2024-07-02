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"С Байденом все". Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов - 02.07.2024, ПРАЙМ
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"С Байденом все". Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов
"С Байденом все". Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов - 02.07.2024, ПРАЙМ
"С Байденом все". Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов
Представители демократического лагеря в США должны забрать действующего президента Джо Байдена из выборной гонки, это всего лишь вопрос времени. Об этом заявил... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T08:09+0300
2024-07-02T08:09+0300
сша
джо байден
такер карлсон
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Представители демократического лагеря в США должны забрать действующего президента Джо Байдена из выборной гонки, это всего лишь вопрос времени. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон."С Байденом все. Готов делать ставки. ... Они (демократы - ред.) должны убрать его, и они это сделают. Единственный вопрос - когда. Если они умные, они сделают это незамедлительно", - написал журналист в социалной сети X. Он также добавил, что слишком много демократов считают Байдена "сумасшедшим". Как добавил Карлсон, кандидат в главы государства Дональд Трамп уже не просто участник президентской гонки, а "наиболее вероятный президент". Ранее агентство Bloomberg писало, что демократы могут выдвинуть Байдена номинантом на президентский пост уже 21 июля.В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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сша, джо байден, такер карлсон
США, Джо Байден, Такер Карлсон
08:09 02.07.2024
 
"С Байденом все". Карлсон спрогнозировал снятие президента с выборов

Такер Карлсон: снятие Байдена с выборов демократами является вопросом времени

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Представители демократического лагеря в США должны забрать действующего президента Джо Байдена из выборной гонки, это всего лишь вопрос времени. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
"С Байденом все. Готов делать ставки. ... Они (демократы - ред.) должны убрать его, и они это сделают. Единственный вопрос - когда. Если они умные, они сделают это незамедлительно", - написал журналист в социалной сети X. Он также добавил, что слишком много демократов считают Байдена "сумасшедшим".
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Вчера, 18:33
Как добавил Карлсон, кандидат в главы государства Дональд Трамп уже не просто участник президентской гонки, а "наиболее вероятный президент".
Ранее агентство Bloomberg писало, что демократы могут выдвинуть Байдена номинантом на президентский пост уже 21 июля.
В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
 
СШАДжо БайденТакер Карлсон
 
 
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