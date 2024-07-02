https://1prime.ru/20240702/bayden-849652597.html

Демократы задумали восстание против Байдена. Трампу это только на пользу

Демократы задумали восстание против Байдена. Трампу это только на пользу - 02.07.2024, ПРАЙМ

Демократы задумали восстание против Байдена. Трампу это только на пользу

Первые дебаты между Байденом и Трампом завершились очевидной победой последнего, сообщает издание Asharq Al-Awsat. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:00+0300

2024-07-02T11:00+0300

2024-07-02T11:02+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Первые дебаты между Байденом и Трампом завершились очевидной победой последнего, сообщает издание Asharq Al-Awsat. "Сегодня у демократов проблемы, потому что их старая кляча Байден, похоже, проигрывает", — заметил автор материала.В издании отметили, что текущие правила Демократической партии делают замену Байдена практически невозможной, но это не исключает такой возможности. Если Байден откажется от власти, то на втором съезде Демократической партии возможно выдвижение кандидата на его замену, что вызовет внутреннюю борьбу до его отстранения от власти.Отмечается, что в настоящее время ситуацию активно пытается исправить вице-президент Соедимненных Штатов Камала Харрис. Команда Байдена в свою очередь утверждает, что все идет по плану, а также рассчитывает на его присутствие в Белом Доме в течение следующих четырех лет.В издании резюмировали, что в конечном счете, единственным выигравшим от исключения Байдена будет Трамп. Предвыборная ситуация в Соединенных Штатах отражает политический раскол в стране, и противостояние между кандидатами Байденом и Трампом только усугубляет его.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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сша, джо байден, дональд трамп