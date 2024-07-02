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В ФССП раскрыли, сколько связанных с экстремизмом акций передано в доход РФ
В ФССП раскрыли, сколько связанных с экстремизмом акций передано в доход РФ - 02.07.2024, ПРАЙМ
В ФССП раскрыли, сколько связанных с экстремизмом акций передано в доход РФ
Судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщил РИА... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T07:11+0300
2024-07-02T07:11+0300
2024-07-02T07:11+0300
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности в доход государства обращено более 131,2 миллиона акций нескольких компаний", - сказал Аристов. Ранее он рассказал РИА Новости, что в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов) в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
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россия, фссп, акции
В ФССП раскрыли, сколько связанных с экстремизмом акций передано в доход РФ
ФССП: в доход РФ передано более 131 млн акций компаний, связанных с экстремизмом
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности в доход государства обращено более 131,2 миллиона акций нескольких компаний", - сказал Аристов.
Ранее он рассказал РИА Новости, что в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов) в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
ФССП работает в Москве в рамках обращения в доход РФ имущества Хотина