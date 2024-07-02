https://1prime.ru/20240702/fssp-849647386.html

В ФССП раскрыли, сколько связанных с экстремизмом акций передано в доход РФ

В ФССП раскрыли, сколько связанных с экстремизмом акций передано в доход РФ - 02.07.2024, ПРАЙМ

В ФССП раскрыли, сколько связанных с экстремизмом акций передано в доход РФ

Судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщил РИА... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T07:11+0300

2024-07-02T07:11+0300

2024-07-02T07:11+0300

россия

фссп

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/82866/50/828665021_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_d235b0db1ae9c7a5f7914eb30e58add1.jpg

МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности в доход государства обращено более 131,2 миллиона акций нескольких компаний", - сказал Аристов. Ранее он рассказал РИА Новости, что в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов) в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

https://1prime.ru/20240530/khotin-848684847.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фссп, акции