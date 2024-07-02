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Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд

Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд - 02.07.2024, ПРАЙМ

Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд

Температура в российской столице достигла 31,9 градуса и повторила рекорд конца 19 века, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T16:11+0300

2024-07-02T16:11+0300

2024-07-02T16:11+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Температура в российской столице достигла 31,9 градуса и повторила рекорд конца 19 века, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Максимальная температура для 2 июля была зафиксирована аж в 1890 году. Рекорд повторен", - отметил Вильфанд.Ранее москвичам пообещали "просто невыносимую" погоду и нехватку кислорода. Четвертого июля температура воздуха может достичь 35 градусов. При этом влажность подскочит до 60-70 процентов.

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