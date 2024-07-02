Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/heat-849668655.html
Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд
Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд - 02.07.2024, ПРАЙМ
Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд
Температура в российской столице достигла 31,9 градуса и повторила рекорд конца 19 века, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:11+0300
2024-07-02T16:11+0300
москва
погода
жара
жара в москве
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/68/833986889_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_20b06998c20d20835531b21e6ece52a6.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Температура в российской столице достигла 31,9 градуса и повторила рекорд конца 19 века, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Максимальная температура для 2 июля была зафиксирована аж в 1890 году. Рекорд повторен", - отметил Вильфанд.Ранее москвичам пообещали "просто невыносимую" погоду и нехватку кислорода. Четвертого июля температура воздуха может достичь 35 градусов. При этом влажность подскочит до 60-70 процентов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/68/833986889_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9125db5bd7b95bd2554dc67146e72ab7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, погода, жара, жара в москве, прогноз
МОСКВА, погода, жара, Жара в Москве, прогноз
16:11 02.07.2024
 
Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд

Вильфанд: жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Температура в российской столице достигла 31,9 градуса и повторила рекорд конца 19 века, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Максимальная температура для 2 июля была зафиксирована аж в 1890 году. Рекорд повторен", - отметил Вильфанд.
Ранее москвичам пообещали "просто невыносимую" погоду и нехватку кислорода. Четвертого июля температура воздуха может достичь 35 градусов. При этом влажность подскочит до 60-70 процентов.
 
МОСКВАпогодажараЖара в Москвепрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала