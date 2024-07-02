https://1prime.ru/20240702/ipo-849656862.html

Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний

Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний - 02.07.2024, ПРАЙМ

Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний

Правительство России до 2030 года обеспечит проведение IPO как минимум десяти отечественных высокотехнологических компаний в рамках Национальной технологической | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:56+0300

2024-07-02T11:56+0300

2024-07-02T11:56+0300

кабмин

аси

владимир путин

нти

ipo

https://cdnn.1prime.ru/img/76460/19/764601921_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_86a91bbfc85b11d0b924180acf724ae1.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство России до 2030 года обеспечит проведение IPO как минимум десяти отечественных высокотехнологических компаний в рамках Национальной технологической инициативы. Об этом говорится на сайте Кремля.Президент России Владимир Путин дал сооветствующее поручение по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Так, кабмин должен в 2025-2027 годах выделить бюджетные средства на финансирование НТИ. Также правительству поручено "не позднее 2030 года проведение в рамках ее реализации первичного публичного размещения на внутреннем финансовом рынке акций не менее десяти российских высокотехнологичных компаний".Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должны представить до 1 августа и далее раз в год.

https://1prime.ru/20240522/asi-848416606.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аси, владимир путин, нти, ipo