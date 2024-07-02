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Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний
Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний - 02.07.2024, ПРАЙМ
Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний
Правительство России до 2030 года обеспечит проведение IPO как минимум десяти отечественных высокотехнологических компаний в рамках Национальной технологической | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:56+0300
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кабмин
аси
владимир путин
нти
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство России до 2030 года обеспечит проведение IPO как минимум десяти отечественных высокотехнологических компаний в рамках Национальной технологической инициативы. Об этом говорится на сайте Кремля.Президент России Владимир Путин дал сооветствующее поручение по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Так, кабмин должен в 2025-2027 годах выделить бюджетные средства на финансирование НТИ. Также правительству поручено "не позднее 2030 года проведение в рамках ее реализации первичного публичного размещения на внутреннем финансовом рынке акций не менее десяти российских высокотехнологичных компаний".Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должны представить до 1 августа и далее раз в год.
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аси, владимир путин, нти, ipo
Кабмин, АСИ, Владимир Путин, НТИ, IPO
11:56 02.07.2024
 
Правительство обеспечит IPO минимум 10 высокотехнологических компаний

Путин поручил кабмину обеспечить IPO минимум 10 высокотехнологических компаний до 2030 г

© fotolia.com / OlegDoroshinДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© fotolia.com / OlegDoroshin
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство России до 2030 года обеспечит проведение IPO как минимум десяти отечественных высокотехнологических компаний в рамках Национальной технологической инициативы. Об этом говорится на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин дал сооветствующее поручение по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Так, кабмин должен в 2025-2027 годах выделить бюджетные средства на финансирование НТИ. Также правительству поручено "не позднее 2030 года проведение в рамках ее реализации первичного публичного размещения на внутреннем финансовом рынке акций не менее десяти российских высокотехнологичных компаний".
Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должны представить до 1 августа и далее раз в год.
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