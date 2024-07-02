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Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине

Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине - 02.07.2024, ПРАЙМ

Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине

Истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T18:59+0300

2024-07-02T18:59+0300

2024-07-02T18:59+0300

спецоперация на украине

украина

нидерланды

истребители

f-16

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ГААГА, 2 июл — ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО, заявил РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин. Как заявил Тарабрин, Москва рассматривает это решение как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. "Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции", — подчеркнул российский посол в беседе с агентством.Накануне стало известно, что власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первые из них скоро отправят на Украину. Ранее бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждал, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, и это не изменится с приходом нового правительства. В конце апреля правительство Нидерландов приняло решение выделить дополнительные 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на период с 2024 по 2026 год. Общая сумма военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине на данный момент, составляет более 3 миллиардов евро. В министерстве обороны Нидерландов ранее сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят на Украину после лета.

https://1prime.ru/20240629/svo-849599604.html

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нидерланды

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украина, нидерланды, истребители, f-16