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Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Киева уже не за горами
Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Киева уже не за горами - 02.07.2024, ПРАЙМ
Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Киева уже не за горами
Конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева. Таким мнением в статье для издания Asia Times поделился бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:48+0300
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2024-07-02T13:48+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева. Таким мнением в статье для издания Asia Times поделился бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен."Конфликт на Украине закончится не соглашением, а капитуляцией", — отметил автор материала.Ранее Владимир Зеленский предложил непрямые переговоры между Украиной и Россией через третью сторону, например как ООН. Однако это предложение нереалистично, поскольку конфликтующие стороны должны самостоятельно договориться о прекращении конфликта, заметил Брайен.Так, примером неудачных попыток использования третьей стороны являются Минские соглашения, которые были подписаны Россией, Украиной и ОБСЕ, но не были выполнены. Украина отказалась выполнять условия соглашений, а ОБСЕ не смогла обеспечить их выполнение. Таким образом, предложение Зеленского является отвлекающей маневром, чтобы отвести критику от отказа Украины от мирного урегулирования конфликта. Кроме того, российская сторона ожидает разгрома ВСУ и появления нового военного руководства.Ко всему прочему, имеется и главный сигнал для НАТО — если Россия победит на Украине, альянс должен прекратить свое расширение и искать стабильное урегулирование с Россией в Европе, заключил эксперт.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО
Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Киева уже не за горами
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: конфликт на Украине окончится капитуляцией Киева
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева. Таким мнением в статье для издания Asia Times поделился
бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.
"Конфликт на Украине закончится не соглашением, а капитуляцией", — отметил автор материала.
Ранее Владимир Зеленский предложил непрямые переговоры между Украиной и Россией через третью сторону, например как ООН. Однако это предложение нереалистично, поскольку конфликтующие стороны должны самостоятельно договориться о прекращении конфликта, заметил Брайен.
Так, примером неудачных попыток использования третьей стороны являются Минские соглашения, которые были подписаны Россией, Украиной и ОБСЕ, но не были выполнены. Украина отказалась выполнять условия соглашений, а ОБСЕ не смогла обеспечить их выполнение.
Таким образом, предложение Зеленского является отвлекающей маневром, чтобы отвести критику от отказа Украины от мирного урегулирования конфликта. Кроме того, российская сторона ожидает разгрома ВСУ и появления нового военного руководства.
Ко всему прочему, имеется и главный сигнал для НАТО — если Россия победит на Украине, альянс должен прекратить свое расширение и искать стабильное урегулирование с Россией в Европе, заключил эксперт.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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