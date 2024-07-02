https://1prime.ru/20240702/kapitulyatsiya-849660979.html

Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Киева уже не за горами

Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Киева уже не за горами - 02.07.2024, ПРАЙМ

Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Киева уже не за горами

Конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева. Таким мнением в статье для издания Asia Times поделился бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:48+0300

2024-07-02T13:48+0300

2024-07-02T13:48+0300

спецоперация на украине

украина

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева. Таким мнением в статье для издания Asia Times поделился бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен."Конфликт на Украине закончится не соглашением, а капитуляцией", — отметил автор материала.Ранее Владимир Зеленский предложил непрямые переговоры между Украиной и Россией через третью сторону, например как ООН. Однако это предложение нереалистично, поскольку конфликтующие стороны должны самостоятельно договориться о прекращении конфликта, заметил Брайен.Так, примером неудачных попыток использования третьей стороны являются Минские соглашения, которые были подписаны Россией, Украиной и ОБСЕ, но не были выполнены. Украина отказалась выполнять условия соглашений, а ОБСЕ не смогла обеспечить их выполнение. Таким образом, предложение Зеленского является отвлекающей маневром, чтобы отвести критику от отказа Украины от мирного урегулирования конфликта. Кроме того, российская сторона ожидает разгрома ВСУ и появления нового военного руководства.Ко всему прочему, имеется и главный сигнал для НАТО — если Россия победит на Украине, альянс должен прекратить свое расширение и искать стабильное урегулирование с Россией в Европе, заключил эксперт.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240702/ukraina-849656750.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво