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Названы главные проблемы самой популярной Kia в России - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Названы главные проблемы самой популярной Kia в России
Названы главные проблемы самой популярной Kia в России - 02.07.2024, ПРАЙМ
Названы главные проблемы самой популярной Kia в России
Неприхотливый в обслуживании Kia Rio имеет свои слабые места. Основная проблема южнокорейского "бюджетника" - задиры в цилиндрах мотора из-за несвоевременной... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:53+0300
2024-07-02T11:54+0300
авто
kia
автомобили kia
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Неприхотливый в обслуживании Kia Rio имеет свои слабые места. Основная проблема южнокорейского "бюджетника" - задиры в цилиндрах мотора из-за несвоевременной замены масла и нейтрализатора, а также отсутствие прогрева перед поездками, пишет издание Мotor. Катализаторы выходят из строя в основном из-за некачественного топлива, негативно сказывается бензин марки АИ-92. Кроме того, износу подвержен цепной привод ГРМ, который в среднем растягивается на пробегах 120 тысяч километров. В "механике" следует менять масло каждые 100−120 тысяч километров. На "автоматах" - каждые 60 тысяч. Самая капризная - шестиступенчатая коробка A6GF1. Максимальный ресурс автоматических трансмиссией - примерно 300 тысяч километров.В марте сообщалось, что новый седан Solaris KRS, ранее известный как Kia Rio, уже поступил к дилерам и продается за 2,2 миллиона рублей. Машина оснащена 123-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач и была представлена пока только в одной комплектации Classic Audio.
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авто, kia, автомобили kia, спрос на легковые авто
Авто, Kia, автомобили Kia, спрос на легковые авто
11:53 02.07.2024 (обновлено: 11:54 02.07.2024)
 
Названы главные проблемы самой популярной Kia в России

Motor: основные дефекты популярной у россиян Kia Rio - в цилиндрах мотора

# Производство Kia Rio начинается в РФ
# Производство Kia Rio начинается в РФ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Неприхотливый в обслуживании Kia Rio имеет свои слабые места. Основная проблема южнокорейского "бюджетника" - задиры в цилиндрах мотора из-за несвоевременной замены масла и нейтрализатора, а также отсутствие прогрева перед поездками, пишет издание Мotor.
Катализаторы выходят из строя в основном из-за некачественного топлива, негативно сказывается бензин марки АИ-92. Кроме того, износу подвержен цепной привод ГРМ, который в среднем растягивается на пробегах 120 тысяч километров. В "механике" следует менять масло каждые 100−120 тысяч километров. На "автоматах" - каждые 60 тысяч. Самая капризная - шестиступенчатая коробка A6GF1. Максимальный ресурс автоматических трансмиссией - примерно 300 тысяч километров.
В марте сообщалось, что новый седан Solaris KRS, ранее известный как Kia Rio, уже поступил к дилерам и продается за 2,2 миллиона рублей. Машина оснащена 123-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач и была представлена пока только в одной комплектации Classic Audio.
Международный Женевский автосалон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
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АвтоKiaавтомобили Kiaспрос на легковые авто
 
 
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