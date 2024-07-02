https://1prime.ru/20240702/kia-849656447.html
Названы главные проблемы самой популярной Kia в России
Названы главные проблемы самой популярной Kia в России - 02.07.2024, ПРАЙМ
Названы главные проблемы самой популярной Kia в России
Неприхотливый в обслуживании Kia Rio имеет свои слабые места. Основная проблема южнокорейского "бюджетника" - задиры в цилиндрах мотора из-за несвоевременной... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:53+0300
2024-07-02T11:53+0300
2024-07-02T11:54+0300
авто
kia
автомобили kia
спрос на легковые авто
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75392/24/753922447_0:56:637:414_1920x0_80_0_0_a6ff6f6b628a2d4f454c9f39073ec7e5.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Неприхотливый в обслуживании Kia Rio имеет свои слабые места. Основная проблема южнокорейского "бюджетника" - задиры в цилиндрах мотора из-за несвоевременной замены масла и нейтрализатора, а также отсутствие прогрева перед поездками, пишет издание Мotor. Катализаторы выходят из строя в основном из-за некачественного топлива, негативно сказывается бензин марки АИ-92. Кроме того, износу подвержен цепной привод ГРМ, который в среднем растягивается на пробегах 120 тысяч километров. В "механике" следует менять масло каждые 100−120 тысяч километров. На "автоматах" - каждые 60 тысяч. Самая капризная - шестиступенчатая коробка A6GF1. Максимальный ресурс автоматических трансмиссией - примерно 300 тысяч километров.В марте сообщалось, что новый седан Solaris KRS, ранее известный как Kia Rio, уже поступил к дилерам и продается за 2,2 миллиона рублей. Машина оснащена 123-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач и была представлена пока только в одной комплектации Classic Audio.
https://1prime.ru/20240701/avto-849640915.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75392/24/753922447_0:0:607:455_1920x0_80_0_0_5ed28f24fe72cd76c0ae89c246d94f5b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, kia, автомобили kia, спрос на легковые авто
Авто, Kia, автомобили Kia, спрос на легковые авто
Названы главные проблемы самой популярной Kia в России
Motor: основные дефекты популярной у россиян Kia Rio - в цилиндрах мотора
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Неприхотливый в обслуживании Kia Rio имеет свои слабые места. Основная проблема южнокорейского "бюджетника" - задиры в цилиндрах мотора из-за несвоевременной замены масла и нейтрализатора, а также отсутствие прогрева перед поездками, пишет издание Мotor
.
Катализаторы выходят из строя в основном из-за некачественного топлива, негативно сказывается бензин марки АИ-92. Кроме того, износу подвержен цепной привод ГРМ, который в среднем растягивается на пробегах 120 тысяч километров. В "механике" следует менять масло каждые 100−120 тысяч километров. На "автоматах" - каждые 60 тысяч. Самая капризная - шестиступенчатая коробка A6GF1. Максимальный ресурс автоматических трансмиссией - примерно 300 тысяч километров.
В марте сообщалось, что новый седан Solaris KRS, ранее известный как Kia Rio, уже поступил к дилерам и продается за 2,2 миллиона рублей. Машина оснащена 123-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач и была представлена пока только в одной комплектации Classic Audio.
Названы самые надежные трехлетние автомобили