https://1prime.ru/20240702/kia-849656447.html

Названы главные проблемы самой популярной Kia в России

Названы главные проблемы самой популярной Kia в России - 02.07.2024, ПРАЙМ

Названы главные проблемы самой популярной Kia в России

Неприхотливый в обслуживании Kia Rio имеет свои слабые места. Основная проблема южнокорейского "бюджетника" - задиры в цилиндрах мотора из-за несвоевременной... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:53+0300

2024-07-02T11:53+0300

2024-07-02T11:54+0300

авто

kia

автомобили kia

спрос на легковые авто

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75392/24/753922447_0:56:637:414_1920x0_80_0_0_a6ff6f6b628a2d4f454c9f39073ec7e5.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Неприхотливый в обслуживании Kia Rio имеет свои слабые места. Основная проблема южнокорейского "бюджетника" - задиры в цилиндрах мотора из-за несвоевременной замены масла и нейтрализатора, а также отсутствие прогрева перед поездками, пишет издание Мotor. Катализаторы выходят из строя в основном из-за некачественного топлива, негативно сказывается бензин марки АИ-92. Кроме того, износу подвержен цепной привод ГРМ, который в среднем растягивается на пробегах 120 тысяч километров. В "механике" следует менять масло каждые 100−120 тысяч километров. На "автоматах" - каждые 60 тысяч. Самая капризная - шестиступенчатая коробка A6GF1. Максимальный ресурс автоматических трансмиссией - примерно 300 тысяч километров.В марте сообщалось, что новый седан Solaris KRS, ранее известный как Kia Rio, уже поступил к дилерам и продается за 2,2 миллиона рублей. Машина оснащена 123-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач и была представлена пока только в одной комплектации Classic Audio.

https://1prime.ru/20240701/avto-849640915.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, kia, автомобили kia, спрос на легковые авто