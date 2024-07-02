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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 3 июля - 02.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 3 июля
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 3 июля - 02.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 3 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,98 копейки, до 11,9017 рубля, курс доллара — на 69,49 копейки, до 87,9921 рубля, евро... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:29+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,98 копейки, до 11,9017 рубля, курс доллара — на 69,49 копейки, до 87,9921 рубля, евро снизился на 26,32 копейки, до 93,695 рубля, следует из данных Банка России. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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курсы валют, банк россии
Курсы валют, Банк России, USD/RUB - Курс доллара к рублю
17:29 02.07.2024 (обновлено: 17:59 02.07.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 3 июля

Официальный курс юаня на среду - 11,90 руб, доллара - 87,99 руб, евро - 93,70 руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,98 копейки, до 11,9017 рубля, курс доллара — на 69,49 копейки, до 87,9921 рубля, евро снизился на 26,32 копейки, до 93,695 рубля, следует из данных Банка России.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютБанк России
 
 
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