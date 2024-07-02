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Крест на усилиях Запада унизить Путина. СМИ оценили визит Моди в Россию

Крест на усилиях Запада унизить Путина. СМИ оценили визит Моди в Россию - 02.07.2024, ПРАЙМ

Крест на усилиях Запада унизить Путина. СМИ оценили визит Моди в Россию

Обеспокоенный углублением отношений между Москвой и Пекином премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе отправится в Москву — это первый визит... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:23+0300

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2024-07-02T12:23+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Обеспокоенный углублением отношений между Москвой и Пекином премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе отправится в Москву — это первый визит индийского лидера после февраля 2022 года, отмечает агентство Bloomberg. Это будет также первая зарубежная поездка Моди после победы на выборах и начала третьего срока на посту премьер-министра. Что подчеркивает, какое важное значение Нью-Дели придает связям с Москвой, говорят источники агентства. Кроме того, Индия стала крупным покупателем российской нефти и зависит от поставок военной техники. Однако отношения с Пекином на этом фоне сохраняются напряженными.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВизит в Москву, который, как ожидается, состоится 8-9 июля, частично совпадает с саммитом НАТО в Вашингтоне. Но в Дели подчеркивают, что это лишь совпадение. "Визит лидера такого государства демонстрирует, что России не грозит международная изоляция, а для Кремля это очень важно", — говорит эксперт по Индии из Москвы Алексей Захаров.Между тем, товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10 процентов - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской таможни. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 32,6 миллиарда долларов.

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россия, индия, китай, владимир путин, нарендра моди, политика, внешняя политика