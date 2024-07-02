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Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией
Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией - 02.07.2024, ПРАЙМ
Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией
Будапешт предложил Киеву согласиться на прекращение огня ради начала переговоров с Москвой об урегулироваии вооруженного конфликта. Слова премьер-министра... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:14+0300
2024-07-02T14:21+0300
спецоперация на украине
виктор орбан
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Будапешт предложил Киеву согласиться на прекращение огня ради начала переговоров с Москвой об урегулироваии вооруженного конфликта. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана передает агентство Reuters."Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров", - процитировало.Орбан направился в свой первый за последнее десятилетие визит в Киев с намерением обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.Прекращение огня - одно из требований Москвы к Киеву. Кроме того, Украина должна вывести свои войска с территорий новых российских регионов, говорил ранее Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240702/vengriya-849660082.html
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виктор орбан, владимир зеленский, венгрия, украина, россия, сво
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
14:14 02.07.2024 (обновлено: 14:21 02.07.2024)
 
Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Будапешт предложил Киеву согласиться на прекращение огня ради начала переговоров с Москвой об урегулироваии вооруженного конфликта. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана передает агентство Reuters.
"Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров", - процитировало.
Орбан направился в свой первый за последнее десятилетие визит в Киев с намерением обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.
Прекращение огня - одно из требований Москвы к Киеву. Кроме того, Украина должна вывести свои войска с территорий новых российских регионов, говорил ранее Владимир Путин.
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Спецоперация на УкраинеВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВЕНГРИЯУКРАИНАРОССИЯСВО
 
 
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