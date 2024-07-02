https://1prime.ru/20240702/ogon-849662648.html

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией - 02.07.2024, ПРАЙМ

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией

Будапешт предложил Киеву согласиться на прекращение огня ради начала переговоров с Москвой об урегулироваии вооруженного конфликта. Слова премьер-министра... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:14+0300

2024-07-02T14:14+0300

2024-07-02T14:21+0300

спецоперация на украине

виктор орбан

владимир зеленский

венгрия

украина

россия

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/59/841265931_0:0:8193:4609_1920x0_80_0_0_ea60377ff5a312f6b20b654b5050ed74.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Будапешт предложил Киеву согласиться на прекращение огня ради начала переговоров с Москвой об урегулироваии вооруженного конфликта. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана передает агентство Reuters."Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров", - процитировало.Орбан направился в свой первый за последнее десятилетие визит в Киев с намерением обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.Прекращение огня - одно из требований Москвы к Киеву. Кроме того, Украина должна вывести свои войска с территорий новых российских регионов, говорил ранее Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240702/vengriya-849660082.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

виктор орбан, владимир зеленский, венгрия, украина, россия, сво