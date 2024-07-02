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Bloomberg: Россия нарастила до максимума морской экспорт нефти
Bloomberg: Россия нарастила до максимума морской экспорт нефти - 02.07.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Россия нарастила до максимума морской экспорт нефти
Еженедельный объем экспорта нефти из России за семь дней до 30 июня вырос на максимальную величину с марта, передает Bloomberg. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:56+0300
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2024-07-02T14:56+0300
энергетика
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Еженедельный объем экспорта нефти из России за семь дней до 30 июня вырос на максимальную величину с марта, передает Bloomberg.Отмечается, что показатель вырос после завершения ремонтных работ на основных экспортных терминалах. За семь дней до 30 июня валовая стоимость российских поставок нефти выросла на 25%, а росту недельных объемов экспорта способствовал третий подряд недельный рост цен на нефть, в результате которого стоимость российских экспортных сортов нефти достигла максимального уровня с апреля.В издании заметили, что за неделю до 30 июня 34 танкера погрузили 25,66 млн баррелей российской нефти, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Это резкий рост по сравнению с 21,29 млн баррелей на предыдущей неделе.Ко всему прочему, падение объемов поставок из Приморска и Козьмино — двух важнейших российских экспортных портов — на предыдущей неделе было полностью восстановлено. Так, поток российской нефти по морю за неделю до 30 июня вырос примерно на 620 тысяч баррелей в сутки до 3,67 миллиона, восстановив практически все потери предыдущей недели.После скачка на прошлой неделе объемы поставок нефти в этом году на 20 тысяч баррелей в день превышают средний показатель для всего 2023 года, заключили в издании.
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россия, нефть, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, экспорт
Bloomberg: Россия нарастила до максимума морской экспорт нефти
Bloomberg: еженедельный морской экспорт нефти из РФ вырос до максимума с марта
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Еженедельный объем экспорта нефти из России за семь дней до 30 июня вырос на максимальную величину с марта, передает
Bloomberg.
Отмечается, что показатель вырос после завершения ремонтных работ на основных экспортных терминалах. За семь дней до 30 июня валовая стоимость российских поставок нефти выросла на 25%, а росту недельных объемов экспорта способствовал третий подряд недельный рост цен на нефть, в результате которого стоимость российских экспортных сортов нефти достигла максимального уровня с апреля.
В издании заметили, что за неделю до 30 июня 34 танкера погрузили 25,66 млн баррелей российской нефти, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Это резкий рост по сравнению с 21,29 млн баррелей на предыдущей неделе.
Ко всему прочему, падение объемов поставок из Приморска и Козьмино — двух важнейших российских экспортных портов — на предыдущей неделе было полностью восстановлено. Так, поток российской нефти по морю за неделю до 30 июня вырос примерно на 620 тысяч баррелей в сутки до 3,67 миллиона, восстановив практически все потери предыдущей недели.
После скачка на прошлой неделе объемы поставок нефти в этом году на 20 тысяч баррелей в день превышают средний показатель для всего 2023 года, заключили в издании.
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