https://1prime.ru/20240702/pasport-849653625.html

Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промпродукции

Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промпродукции - 02.07.2024, ПРАЙМ

Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промпродукции

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о цифровых паспортах промышленной продукции, это позволит упорядочить информацию о выпускаемой... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:15+0300

2024-07-02T11:15+0300

2024-07-02T11:15+0300

кабмин

цифровой паспорт

паспорт

промышленность

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации утвердило постановление о цифровых паспортах промышленной продукции, это позволит упорядочить информацию о выпускаемой продукции, в том числе в свете государственной поддержки, сообщается на сайте кабмина. "В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции, что позволит упорядочить информацию о выпускаемой в стране промышленной продукции, выявить недостающие позиции и определить приоритетный порядок господдержки. Постановление о правилах формирования и использования таких паспортов подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что такие паспорта будут формироваться в Государственной информационной системе промышленности и обеспечат совершенствование системы каталогизации продукции. Данные паспортов будут публиковаться в открытом доступе в интернете. Таким образом, покупатели промышленной продукции смогут подобрать аналоги импорту и выбрать подходящее предложение, говорится там. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", принятых в конце прошлого года.

https://1prime.ru/20240605/pasport--848812889.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровой паспорт, паспорт, промышленность