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Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промпродукции
Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промпродукции - 02.07.2024, ПРАЙМ
Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промпродукции
Правительство Российской Федерации утвердило постановление о цифровых паспортах промышленной продукции, это позволит упорядочить информацию о выпускаемой... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:15+0300
2024-07-02T11:15+0300
2024-07-02T11:15+0300
кабмин
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промышленность
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации утвердило постановление о цифровых паспортах промышленной продукции, это позволит упорядочить информацию о выпускаемой продукции, в том числе в свете государственной поддержки, сообщается на сайте кабмина. "В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции, что позволит упорядочить информацию о выпускаемой в стране промышленной продукции, выявить недостающие позиции и определить приоритетный порядок господдержки. Постановление о правилах формирования и использования таких паспортов подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что такие паспорта будут формироваться в Государственной информационной системе промышленности и обеспечат совершенствование системы каталогизации продукции. Данные паспортов будут публиковаться в открытом доступе в интернете. Таким образом, покупатели промышленной продукции смогут подобрать аналоги импорту и выбрать подходящее предложение, говорится там. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", принятых в конце прошлого года.
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цифровой паспорт, паспорт, промышленность
Кабмин, цифровой паспорт, паспорт, Промышленность
Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промпродукции
Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промышленной продукции
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации утвердило постановление о цифровых паспортах промышленной продукции, это позволит упорядочить информацию о выпускаемой продукции, в том числе в свете государственной поддержки, сообщается на сайте кабмина.
"В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции, что позволит упорядочить информацию о выпускаемой в стране промышленной продукции, выявить недостающие позиции и определить приоритетный порядок господдержки. Постановление о правилах формирования и использования таких паспортов подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие паспорта будут формироваться в Государственной информационной системе промышленности и обеспечат совершенствование системы каталогизации продукции. Данные паспортов будут публиковаться в открытом доступе в интернете. Таким образом, покупатели промышленной продукции смогут подобрать аналоги импорту и выбрать подходящее предложение, говорится там.
Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", принятых в конце прошлого года.
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