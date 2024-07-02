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Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов - 02.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов
Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" вместе с правительством России будет содействовать... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:49+0300
2024-07-02T11:49+0300
2024-07-02T12:05+0300
владимир путин
россия
бренд
кабмин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" вместе с правительством России будет содействовать продвижению отечественныхбрендов за рубежом. Об этом говорится на портале Кремля.Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.Согласно документу, организация совместно с правительством, исполнительными органами субъектов и другими заинтересованными сторонами будет "оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности".Гендиректор АСИ Светлана Чупшева назначена ответственной за выполнение поручения.Соответствующий доклад ожидается до 30 декабря и далее раз в год.
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владимир путин, россия, бренд
Владимир Путин, РОССИЯ, бренд, Кабмин
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" вместе с правительством России будет содействовать продвижению отечественныхбрендов за рубежом. Об этом говорится на портале Кремля.
Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.
Согласно документу, организация совместно с правительством, исполнительными органами субъектов и другими заинтересованными сторонами будет "оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности".
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева назначена ответственной за выполнение поручения.
Соответствующий доклад ожидается до 30 декабря и далее раз в год.
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