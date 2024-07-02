Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240702/putin-849655584.html
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов - 02.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов
Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" вместе с правительством России будет содействовать... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:49+0300
2024-07-02T12:05+0300
владимир путин
россия
бренд
кабмин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849355259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_81e79556f5f510a4550cce7aaa4dd42c.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" вместе с правительством России будет содействовать продвижению отечественныхбрендов за рубежом. Об этом говорится на портале Кремля.Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.Согласно документу, организация совместно с правительством, исполнительными органами субъектов и другими заинтересованными сторонами будет "оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности".Гендиректор АСИ Светлана Чупшева назначена ответственной за выполнение поручения.Соответствующий доклад ожидается до 30 декабря и далее раз в год.
https://1prime.ru/20240619/avto-849315361.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849355259_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_c0d1377099567cecf671c199d190d7c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, бренд
Владимир Путин, РОССИЯ, бренд, Кабмин
11:49 02.07.2024 (обновлено: 12:05 02.07.2024)
 
Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов

Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" вместе с правительством России будет содействовать продвижению отечественныхбрендов за рубежом. Об этом говорится на портале Кремля.
Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.
Согласно документу, организация совместно с правительством, исполнительными органами субъектов и другими заинтересованными сторонами будет "оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности".
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева назначена ответственной за выполнение поручения.
Соответствующий доклад ожидается до 30 декабря и далее раз в год.
Продажа китайских электрокаров в России - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Китайский бренд запретил своим автодилерам торговать с Россией
19 июня, 17:00
 
КабминВладимир ПутинРОССИЯбренд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала