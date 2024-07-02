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Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов

Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов - 02.07.2024, ПРАЙМ

Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" вместе с правительством России будет содействовать... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:49+0300

2024-07-02T11:49+0300

2024-07-02T12:05+0300

владимир путин

россия

бренд

кабмин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" вместе с правительством России будет содействовать продвижению отечественныхбрендов за рубежом. Об этом говорится на портале Кремля.Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.Согласно документу, организация совместно с правительством, исполнительными органами субъектов и другими заинтересованными сторонами будет "оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности".Гендиректор АСИ Светлана Чупшева назначена ответственной за выполнение поручения.Соответствующий доклад ожидается до 30 декабря и далее раз в год.

https://1prime.ru/20240619/avto-849315361.html

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владимир путин, россия, бренд