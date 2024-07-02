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В Иране не наблюдают препятствий для сделок с Россией по вооружениям - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Иране не наблюдают препятствий для сделок с Россией по вооружениям
В Иране не наблюдают препятствий для сделок с Россией по вооружениям - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Иране не наблюдают препятствий для сделок с Россией по вооружениям
Между Ираном и Россией не существует препятствий для заключения сделок по сотрудничеству в военно-торговой сфере. Об этом сообщил советник верховного лидера... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:13+0300
2024-07-02T10:13+0300
вооружения
иран
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оружие
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ТЕГЕРАН, 2 июл - ПРАЙМ. Между Ираном и Россией не существует препятствий для заключения сделок по сотрудничеству в военно-торговой сфере. Об этом сообщил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази."Нет препятствий между Ираном и Россией для сделок по вопросу вооружений", — отметил он в беседе с изданием Financial Times.Он также подчеркнул, что Иран ведет переговоры о покупке российских истребителей и считает необходимым подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с Россией в ближайшем будущем.Западные страны обвиняют Иран в поставках беспилотников для боевых действий на Украине, но и Москва, и Тегеран отрицают такие обвинения. Официальный представитель МИД Ирана подтвердил, что Тегеран не поставлял беспилотники ни одной из сторон конфликта и назвал эти утверждения необоснованными.
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иран, россия, оружие
Вооружения, ИРАН, РОССИЯ, оружие
10:13 02.07.2024
 
В Иране не наблюдают препятствий для сделок с Россией по вооружениям

Харрази: между Ираном и Россией нет препятствий для сделок по вооружениям

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 2 июл - ПРАЙМ. Между Ираном и Россией не существует препятствий для заключения сделок по сотрудничеству в военно-торговой сфере. Об этом сообщил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази.
"Нет препятствий между Ираном и Россией для сделок по вопросу вооружений", — отметил он в беседе с изданием Financial Times.
Он также подчеркнул, что Иран ведет переговоры о покупке российских истребителей и считает необходимым подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с Россией в ближайшем будущем.
Западные страны обвиняют Иран в поставках беспилотников для боевых действий на Украине, но и Москва, и Тегеран отрицают такие обвинения. Официальный представитель МИД Ирана подтвердил, что Тегеран не поставлял беспилотники ни одной из сторон конфликта и назвал эти утверждения необоснованными.
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
МИД Ирана оценил перспективы торговых сделок с Россией
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ВооруженияИРАНРОССИЯоружие
 
 
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