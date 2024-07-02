https://1prime.ru/20240702/sotrudnichestvo-849650797.html

В Иране не наблюдают препятствий для сделок с Россией по вооружениям

В Иране не наблюдают препятствий для сделок с Россией по вооружениям - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Иране не наблюдают препятствий для сделок с Россией по вооружениям

Между Ираном и Россией не существует препятствий для заключения сделок по сотрудничеству в военно-торговой сфере. Об этом сообщил советник верховного лидера... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:13+0300

2024-07-02T10:13+0300

2024-07-02T10:13+0300

вооружения

иран

россия

оружие

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ТЕГЕРАН, 2 июл - ПРАЙМ. Между Ираном и Россией не существует препятствий для заключения сделок по сотрудничеству в военно-торговой сфере. Об этом сообщил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази."Нет препятствий между Ираном и Россией для сделок по вопросу вооружений", — отметил он в беседе с изданием Financial Times.Он также подчеркнул, что Иран ведет переговоры о покупке российских истребителей и считает необходимым подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с Россией в ближайшем будущем.Западные страны обвиняют Иран в поставках беспилотников для боевых действий на Украине, но и Москва, и Тегеран отрицают такие обвинения. Официальный представитель МИД Ирана подтвердил, что Тегеран не поставлял беспилотники ни одной из сторон конфликта и назвал эти утверждения необоснованными.

https://1prime.ru/20240626/iran-849496141.html

иран

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иран, россия, оружие