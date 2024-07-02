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"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Вооруженные силы России успешно используют мотоциклы и квадроциклы для продвижения на фронте, передает американское издание The New York Times. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:51+0300
2024-07-02T11:51+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России успешно используют мотоциклы и квадроциклы для продвижения на фронте, передает американское издание The New York Times.Согласно статье, российские войска сохраняют наступающую позицию, их успехи только растут."Российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ и городам на Донбассе на востоке Украины", — говорится в тексте материала.Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.Украинские военные предупреждают, что при таком развитии событий российская армия может скоро захватить Торецк и Новороссийск, а затем идти на Краматорск, Славянск и Константиновку.
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
11:51 02.07.2024
 
"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО

NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России успешно используют мотоциклы и квадроциклы для продвижения на фронте, передает американское издание The New York Times.
Согласно статье, российские войска сохраняют наступающую позицию, их успехи только растут.
"Российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ и городам на Донбассе на востоке Украины", — говорится в тексте материала.
Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.
Украинские военные предупреждают, что при таком развитии событий российская армия может скоро захватить Торецк и Новороссийск, а затем идти на Краматорск, Славянск и Константиновку.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель
30 июня, 19:06
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
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