https://1prime.ru/20240702/svo-849655828.html
"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Вооруженные силы России успешно используют мотоциклы и квадроциклы для продвижения на фронте, передает американское издание The New York Times. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:51+0300
2024-07-02T11:51+0300
2024-07-02T11:51+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России успешно используют мотоциклы и квадроциклы для продвижения на фронте, передает американское издание The New York Times.Согласно статье, российские войска сохраняют наступающую позицию, их успехи только растут."Российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ и городам на Донбассе на востоке Украины", — говорится в тексте материала.Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.Украинские военные предупреждают, что при таком развитии событий российская армия может скоро захватить Торецк и Новороссийск, а затем идти на Краматорск, Славянск и Константиновку.
https://1prime.ru/20240630/tunnel-849615245.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
"Подошли вплотную". Стало известно, что произошло в зоне СВО
NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России успешно используют мотоциклы и квадроциклы для продвижения на фронте, передает
американское издание The New York Times.
Согласно статье, российские войска сохраняют наступающую позицию, их успехи только растут.
"Российские военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения ВСУ и городам на Донбассе на востоке Украины", — говорится в тексте материала.
Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.
Украинские военные предупреждают, что при таком развитии событий российская армия может скоро захватить Торецк и Новороссийск, а затем идти на Краматорск, Славянск и Константиновку.
Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель