https://1prime.ru/20240702/toyota-849658161.html

В Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado

В Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, мировая премьера которого состоялась в прошлом году, добрался до России. Цены стартуют от 5,9 миллиона... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:33+0300

2024-07-02T12:33+0300

2024-07-02T12:33+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, мировая премьера которого состоялась в прошлом году, добрался до России. Цены стартуют от 5,9 миллиона рублей, сообщают "Автоновости дня"."Младшая" из версий оснащается 167-сильным "атмосферником" объемом 2,7 литра и шестиступенчатым "автоматом". В "средней" 204-сильный турбодизель объемом 2,8 литра, а на вершине - 281-сильная "турбочетверка" 2.4 и гибрид i-Force Max на основе этого же турбомотора, суммарно выдающий 330 лошадиных сил. Всего в российских городах продается полсотни таких машин.Ранее издание сообщало, что в России появился компактный седан Toyota Vios. На одном из крупных классифайдов размещены два объявления о продаже этой модели по цене от 1,9 до 2,1 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240622/toyota-849407311.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссоверы, внедорожники, toyota, land cruiser prado, японские автомобили