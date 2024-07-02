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В Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado
В Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, мировая премьера которого состоялась в прошлом году, добрался до России. Цены стартуют от 5,9 миллиона... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:33+0300
2024-07-02T12:33+0300
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внедорожники
toyota
land cruiser prado
японские автомобили
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, мировая премьера которого состоялась в прошлом году, добрался до России. Цены стартуют от 5,9 миллиона рублей, сообщают "Автоновости дня"."Младшая" из версий оснащается 167-сильным "атмосферником" объемом 2,7 литра и шестиступенчатым "автоматом". В "средней" 204-сильный турбодизель объемом 2,8 литра, а на вершине - 281-сильная "турбочетверка" 2.4 и гибрид i-Force Max на основе этого же турбомотора, суммарно выдающий 330 лошадиных сил. Всего в российских городах продается полсотни таких машин.Ранее издание сообщало, что в России появился компактный седан Toyota Vios. На одном из крупных классифайдов размещены два объявления о продаже этой модели по цене от 1,9 до 2,1 миллиона рублей.
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авто, кроссоверы, внедорожники, toyota, land cruiser prado, японские автомобили
Авто, кроссоверы, внедорожники, Toyota, Land Cruiser Prado, японские автомобили
12:33 02.07.2024
 
В Россию впервые привезли абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado

Автоновости дня: в России привезли новые Toyota Land Cruiser Prado за 6 млн руб

© Фото : ToyotaToyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Toyota
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, мировая премьера которого состоялась в прошлом году, добрался до России. Цены стартуют от 5,9 миллиона рублей, сообщают "Автоновости дня".
"Младшая" из версий оснащается 167-сильным "атмосферником" объемом 2,7 литра и шестиступенчатым "автоматом". В "средней" 204-сильный турбодизель объемом 2,8 литра, а на вершине - 281-сильная "турбочетверка" 2.4 и гибрид i-Force Max на основе этого же турбомотора, суммарно выдающий 330 лошадиных сил. Всего в российских городах продается полсотни таких машин.
Ранее издание сообщало, что в России появился компактный седан Toyota Vios. На одном из крупных классифайдов размещены два объявления о продаже этой модели по цене от 1,9 до 2,1 миллиона рублей.
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
В Россию привезли новые седаны Toyota Vios по привлекательной цене
22 июня, 13:33
 
АвтокроссоверывнедорожникиToyotaLand Cruiser Pradoяпонские автомобили
 
 
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